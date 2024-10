Nadando sin parar, por un sueño de Selección

Jesús María. Es lunes, pero todavía no amanece. El reloj marca las 4:10 de la mañana. Exactamente dos minutos después, la alarma sonará alborotada. Es el momento señalado: el fin de las escasas 6 horas de sueño. No hay lugar para la fiaca y él lo sabe de sobra. En tres minutos más, se habrá desperezado y vestido. Antes de las 4:30, habrá tomado los primeros tragos del desayuno. No queda mucho tiempo más. Sólo caminar dos cuadras hasta el Poli, calzarse la malla y clavar el primer chapuzón. A nadar y entrenar. Antes de volver a vestirse, habrá nadado un promedio de 8 kilómetros. La misma rutina se repetirá una y otra vez en la semana, hasta el agotamiento. Es el camino que eligió con pasión. Sí, ese mismo que sufre y disfruta al extremo, casi por igual.

A Franco Gastaldi (16), las coordenadas de la vida siempre lo vincularon al agua. De la comodidad líquida de la placenta de su mamá, saltó casi sin escalas al agua transparente de una piscina. Al año y medio de vida, sus padres lo llevaron a vivir la experiencia de la matro natación. Entró al agua y nunca más salió. Es el ámbito donde se mueve con soltura y donde ha ido construyendo una carrera como nadador destacado y competitivo.

“Mis padres siempre fueron de la idea de que todos tenemos que hacer algún deporte desde chicos. A ellos les gustaba la natación, porque hace trabajar todo el cuerpo, te mejora la salud y también la cabeza. Hasta los 6 o 7 años fui a nadar al Polideportivo Municipal, que queda cerca de casa, pero lo hacía sólo por diversión. Me gustaba mucho. Después de los 7, ya participé en mi primera competencia, con el equipo de la profe Lore Storni. Yo era el más chico del grupo”.

La semilla deportiva ya estaba plantada y empezaba a germinar en el agua. Franco incursionó en torneos de Escuela, que es el rango inicial de competencia en natación, a nivel no federado. Los pasos siguientes fueron en categoría Federados Promocional, que suelen disputarse en el estadio Mario Kempes, y Federados Nacional, en varios puntos del país (Buenos Aires, Santiago del Estero y Córdoba). En este último segmento, la división por edades es entre menores, cadetes y juveniles. Franco participa en juveniles y le queda un año más en ese nivel.

Al cumplir 10 años, la carrera deportiva de Gastaldi tuvo un quiebre. Ya acumulaba alguna experiencia, pero debía federarse y dar el salto a Córdoba. Las opciones para entrenar en la Capital provincial eran los clubes Universitario y Municipalidad, o bien la academia Bucor, donde finamente recaló, con el prestigioso entrenador “Bochi” Sosa. En todo ese proceso lo acompañó la profesora Micaela Geisa, desde los primeros pasos en el Poli.

La primera competencia nacional de Franco fue en categoría Promocional, en Santiago del Estero, cuando tenía apenas 11 años.

“Empecé a competir en individual y por equipos, con otros chicos de la zona, como Lucas Giachini y Bruno Bianchi. La competencia grupal, con relevos, me divierte mucho, la disfruto. Siempre nadé estilo crol, en 50, 100, 200 y hasta 1.500 metros, pero con el tiempo me fui especializando en las carreras cortas. Mi cuerpo se adapta y rinde más en potencia y velocidad”

Cambio de andarivel

El segundo salto cualitativo se dio en 2019, cuando intensificó al máximo su rutina de entrenamiento y empezó a hacerlo en la pileta olímpica “Georgina Bardach”, en el Estadio Mario Kempes.

Su grilla de horarios es apabullante. Lunes, miércoles y viernes, entrena en Jesús María, en doble turno: de 5 a 7 de la mañana y luego de 18 a 20 horas, después que sale del Colegio Pío León, donde también tiene una alta carga horaria. Los martes y jueves hace una hora y media de natación y otra hora de gimnasio, y los sábados no hay descanso: de nuevo al agua en el Kempes, durante dos horas y media. En total: 9 turnos de natación y dos de gimnasio.

Franco necesitaría un día de 36 horas (no de 24) para todo lo que quiere hacer. De 4 de la mañana hasta las 20 horas su vida es estudio y natación. Puro sacrificio.

“La verdad es que tengo poco tiempo. Por suerte soy muy dedicado al estudio y no me cuesta tanto. Trato de aprender en clases, estando en el cole, para liberar horas fuera y dedicarlas a nadar. También en el cole me ayudaron mucho, siendo flexibles con mis horarios, viajes y recuperatorios de exámenes. Es un desafío muy grande llevar este ritmo. Por ahí me costaba el hecho de nadar solo, de madrugada, pero después descubrí que eso también me hacía fuerte mentalmente. En algún momento, fue mi papá a acompañarme. Él también suele nadar temprano. Le gusta mucho”.

Asoma un 2025 a full

Durante 2022, 2023 y 2024, Franco brilló en competencias nacionales. Siempre estuvo entre los 5 primeros. Su nombre empezó a aparecer con frecuencia en las crónicas deportivas y en redes sociales. Pero él quiere más. Tiene absolutamente claro que su vida es la natación, y para seguir progresando, el esquema mixto de entrenar en Jesús María y en Córdoba no es suficiente. Por eso ya está decidido un nuevo cambio de rumbo, para apretar el acelerador a fondo.

En 2025 cursará sexto año, el último del secundario, y lo hará de manera virtual, para poder dedicarse con todo a nadar. Con su familia ya está buscando colegio y analiza un par de opciones. Viajará todos los días para entrenar.

“Con el ritmo de vida que llevo, a las 21 o 21:30 a más tardar ya estoy durmiendo. La verdad, me siento raro si cuando me acuesto no noto el cansancio y la adrenalina que me da el esfuerzo y nadar. Prefiero ir a dormir cansado o dolorido. Es como que lo disfruto más porque dí todo. Por ahí con estos horarios altero un poco la rutina de la familia, pero es lo que elegí. Nadar me da todo: amigos en todo el país, disciplina, buenos hábitos, mente despejada”.

Franco admite que tremendo esfuerzo dedicado al deporte por ahí le resta vida social o tiempo para compartir con amigos y también alguna novia, pero él tiene claras sus metas. Quiere destacarse en natación y espera poder ir a Estados Unidos a estudiar en la Universidad y a competir.

Las miradas de los entrenadores y especialistas se posan en los nadadores que compiten en los torneos argentinos, en categorías libres, y con buenas marcas. En esa instancia, la exigencia de calidad es cada vez mayor y el filtro de los que van quedando, más y más selectivo. Franco quiere llegar preparado de la mejor manera a ese momento, porque el premio en juego es su mayor sueño: nadar en la Selección Nacional.

Sus aliados no son menores: tiene talento, esfuerzo, disciplina y un camino trazado.

Arrancamos esta nota con la referencia a un número de reloj: las 4:12 en que suena el primer despertador en la casa de la familia Gastaldi. Y la cerramos con otro número determinante: 24,90 (24 segundos y 90 centésimas), es la marca, el tiempo que necesita hoy Franco para nadar los 50 metros crol.

Para llegar a la Selección y soñar con un Panamericano, hay que bajar ese registro a 22 segundos. En esos casi tres segundos de diferencia se juegan las expectativas de Franco.

“En natación, tres segundos son una vida, pero se puede lograr. Voy por ese objetivo”, dice el joven nadador jesusmariense. Y habrá que creerle. Van casi 16 años ya en que no hace otra cosa que romper la resistencia del agua a fuerza de brazadas, para poder avanzar.

01-10-2024