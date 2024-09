Cambia algo para no cambiar nada.

Jesús María. Este viernes se harán las Asambleas de Distrito de la Cooperativa de Servicios Públicos.

Hace 25 años que los asociados no se movilizan para formar listas en los tres distritos y ocho años que en Colonia Caroya hubo dos listas.

En 2019 se cambió el Estatuto de la entidad, pero como pasa muchas veces cuando se redacta una Carta Orgánica Municipal, por ejemplo, los cambios apuntaron más a evitar que quienes estaban no estén más que a democratizar honestamente la institución.

Churchill decía que “las estadísticas son una manera elegante de mentir”. Así, el Consejo de Administración se regodea porque tiene integrantes con poca antigüedad. Obvio que no podía pasar otra cosa: si hace cinco años se limitó la cantidad de años de quienes están en el Consejo de Administración, quienes estaban hace mucho tiempo no pudieron permanecer en la continuidad. ¿La matemática no es una ciencia exacta? Según como y para qué se use.

Agregar la exigencia de que haya dos avales por cada delegado no mejora la participación. ¿Cuántos vecinos sacaron cuentas y reconocen lo engorroso que es armar una lista?

Hagamos el ejercicio: los distritos A y B tienen 33 delegados titulares y ocho suplentes y el distrito C tiene 52 delegados titulares y 13 suplentes. Los avalistas son el doble. Por lo tanto, se deben presentar las firmas y obtener el compromiso de participar y votar de 441 personas. Si es difícil conformar una cooperadora escolar, imagínense conseguir el apoyo de esta cantidad de vecinos.

Para tener una idea a fin de establecer una comparación: en las elecciones internas del PRO Jesús María participó una cantidad similar de personas.

También queda claro que es tan baja la disposición a participar que de 25 mil asociados, si hay dos listas, sólo se involucran 882 más quienes vayan a votar. Con una mirada optimista pueden llegar a ser 2.500 personas, para redondear los números y ante la falta de antecedentes. O sea, uno de cada 10.

A todo lo dicho hay que agregarle otra dificultad: los delegados y avalistas deben estar al día. Usted dirá: “Si no estoy al día me cortan el servicio”. Sí y no. Porque hay muchos asociados que tienen planes de pago porque el costo de la energía eléctrica se les duplicó o triplicó. Aun cuando tengan sus cuotas al día no pueden participar.

Suponiendo que uno tiene seis meses de antigüedad como socio y está al día con el pago de sus servicios, después le proponen acreditarse antes del día de la asamblea para que no pierda tiempo. Pero la acreditación previa es en horario comercial, a la mañana. Si trabaja a esa hora, no tendrá este beneficio.

Pero quienes lo invitaron a participar le merecen confianza y decide hacer todo lo posible para apoyarlos. Cuidado: si tiene comercio atendido por usted mismo o es empleado, lo más probable es que no pueda votar porque la Asamblea es a las 21, un viernes, y si llega después de esa hora se queda afuera.

¿Cómo hacen en otros lugares? La emisión del voto es de 8 a 18, como en cualquier Elección.

Supongamos que fue Campeón del Juego de la Oca cuando era niño y del Monopoly cuando creció… y logró votar. Si la lista que apoyó pierde, no tendrá representantes en el cuerpo de delegados porque la elección es a todo o nada: no hay mayoría y minoría.

Es verdad que no se puede cambiar el Estatuto todos los años, pero los tiempos cambian y las instituciones deben adecuarse a las nuevas formas de vida. ¿Por qué no pensar que alguna vez el voto de las Asambleas de Distrito sea electrónico?

Si la Cooperativa es concebida como una Sociedad Comercial, los dirigentes no se preocuparán en generar herramientas de comunicación más eficientes ni en adecuar sus normativas internas para fomentar la participación igualitaria.

Por ejemplo, nuestra Cooperativa no tiene un Procedimiento Electoral. En el Estatuto están las exigencias para participar, pero no están previstos mecanismos de control y transparencia en la recepción de las listas, no hay período de impugnación ni plazos para presentar los modelos de las boletas para votar. Todo queda supeditado a la buena voluntad de las autoridades de la entidad y el contralor que hacen el área provincial de Cooperativas y Mutuales y el organismo nacional que rige la vida de las empresas de la economía social.

¿A ninguno de los miembros del Consejo de Administración ni del cuerpo de delegados se le ocurrió pensar en estos cinco años en todos los aspectos que quedaron por mejorar en 2019?

Voy a ir más al hueso: ¿Cuántos de ellos leyeron el Estatuto o la Ley de Cooperativas? Con el riesgo de equivocarme, creo que no muchos porque de un miembro del Consejo escuché un error grosero, como decir que este año se renuevan cargos, cuando los cargos no se renuevan, sino las personas que aspiran a ellos.

25-09-2024