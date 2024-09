Juan Pablo Roldán renunció a la Secretaría de Gobierno

Jesús María. La Municipalidad de esta ciudad informó de manera oficial la renuncia del secretario de Gobierno, Juan Pablo Roldán, por razones personales.

“Quiero reconocerle, primero, su actitud de sumarse a un equipo sin venir de la política, que es algo que valoro un montón; segundo, la impronta que le dio a la Secretaría de Gobierno porque fue muy profesional, con mucha mesura, que apenas asumió le tocó hacerse responsable del Operativo Festival; y su capacidad de trabajo en equipo que ha sido impresionante”, dijo el intendente Federico Zárate al ser consultado por el tema.

“La verdad que ha sido una pérdida importante para la gestión -reconoció-; pero le valoro también la valentía de tomar esta decisión, que sé que le resultó recontra difícil; es una gran persona; descubrimos en él alguien muy sensible”.

¿Ya tiene el reemplazante para la Secretaría?

Federico Zárate: - No. Si bien hace ya unos 20 días que lo hemos hablado con Juan Pablo, todavía no he cerrado quién será el reemplazante y me voy a tomar un tiempo, así como lo hice en junio, cuando gané las Elecciones, para tomar una decisión con mesura, con tranquilidad. Juan Pablo tiene un potencial tremendo. Para lo público, una vez que pueda acomodar algunas cuestiones que lo llevan a tomar esta decisión, es una persona para aprovechar. Ojalá en el futuro pueda volver.

Roldán asumió en la Secretaría que acaba de dejar el 13 de diciembre de 2023, cuando Federico Zárate les tomó juramento a todos sus secretarios luego de asumir como Intendente.

09-09-2024