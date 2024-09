El fin de semana la ciudad de Colonia Caroya estuvo en la agenda mediática de muchos medios provinciales y nacionales por la aparición de tangas en calles urbanas y rurales.

Las prendas estaban en calle 56 Norte, en calle 100, en calle 30 Norte y en la 40. El trayecto era de casi 5 km.

Había tangas en calles de escaso tránsito, frente al cementerio municipal, en la calle del Aserradero Canale y la fábrica de Fantini, en el lote de Terra Camiare y por calle 40 desde la 30 hasta la 24.

La viralización de las fotos generó comentarios divertidos y muchos lo trataron como una noticia bizarra aún hoy, a cuatro días del hallazgo.

El sábado, en algunos medios trascendió que podría ser una intervención teatral de la compañía "Desatadas", que el sábado actuó en Casa de la Historia (y lo hizo a sala llena gracias a la difusión que tuvo por este caso).

Pero la Intendente Paola Nanini descree de esa hipótesis:

"Que pena que nos hagamos conocidos por esto. La verdad es que no me causó gracia. Es preocupante. Me imagino como mamá que llevas a tu hijo a la escuela y ves todo. No estuvo bueno. He pedido que se investigue porque detrás de la humorada, puede haber otra cosa. Estas cosas no pueden pasar porque alteran a la gente. No creo que haya sido una intervención artística", declaró Paola Nanini.

La Municipalidad está en búsqueda de cámaras de seguridad que puedan haber captado algo.