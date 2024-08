Jesús María tiene la primera radio de Argentina con voces de IA

Jesús María. Good Radio es la primera emisora radial del país que incorporó IA en el armado de sus anuncios publicitarios.

En una primera instancia, fue probada en el diseño, armado y grabación de toda la artística y más tarde sumó la realización de los anuncios comerciales.

Al hacérselos escuchar a sus clientes, su opinión fue muy favorable.

Así, en la actualidad tiene anuncios, avances y separadores creados con Inteligencia Artificial.

Una aclaración importante es que Good Radio no clona las voces de locutores de plaza, sino la suya propia con improntas particulares para que suene como la de una locutora o un locutor de voz profunda. Es lo que le permite la nueva herramienta.

La radio de Alejandro Álvarez se caracteriza por su contenido exclusivamente musical, con clásicos de los años de la década de los ‘60 hasta los 2000 y se transmite por todas las plataformas: cuando se escucha un tema musical, de manera simultánea puede verse su video por Canal Coop, la web y Switch TV. También la tanda publicitaria incluye videos.

Para Álvarez, la pandemia fue un antes y un después en materia de radiofonía y nuevas tecnologías aplicadas al medio de comunicación y, si bien dice que no acostumbra a planificar a largo plazo, no descarta la posibilidad de generar una IA que gestione un segmento horario. Por ahora, le permite bajar costos y mejorar el servicio al cliente, que no es poco.

28-08-2024