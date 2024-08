Santiago Baldo volvió a ganar en el Rally Cordobés

Bell Ville. Santiago Baldo / Zacarías García, en su Hyundai i20 Rally2, se adueñaron de las acciones en el Rally del Sudeste, carrera que concluyó el domingo a la tarde con sede en esta ciudad, completando la secta fecha del calendario.

En una jornada a pleno sol, con un excelente marco de público, Rally Cordobés escribió otra página destacada de su campeonato para los anales referenciales.

Los pilotos y navegantes de la zona no tuvieron un buen fin de semana, ya que varios de los preinscriptos finalmente no largaron o no pudieron completar la competencia.

De este grupo, sobrevivieron Raúl y Santos Olmedo. El binomio de La Granja fue cuarto en la RC2S a bordo de su VW Golf.

La próxima carrera será el 28 y 29 de septiembre en Laguna Larga.

25-08-2024