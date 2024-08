En una nube de gratitud, La Casa de Matías festejó sus 30 años

Jesús María. La Casa de Matías festejó este viernes sus 30 años de vida. Vida con mucha vida. Un 16 de agosto “fue el día en que cuatro niños me encontraron a mí; no es que yo los encontré -recuerda Roxana Toranzo-. Estaban juntando leña; Dios los ponía en mi camino. Festejamos hoy porque ese día nacía La Casa de Matías (…) Paola tiene 40 años y todavía soy la Seño de ella”.

Tiempo antes de ese encuentro, Roxana había perdido a su hijito Matías, de tres años de edad, que se cayó a una acequia y murió ahogado. Lo encontraron después de tres horas de búsqueda, con la ayuda de todos los vecinos de B° La Costanera porque Roxana y su marido estaban trabajando cuando ocurrió este lamentable hecho,

Fue entonces cuando se impuso hacer algo por el barrio que la acompañó en ese difícil trance y al encontrar a esos primeros cuatro niños los invitó a tomar la merienda y a que volvieran al día siguiente. Y lo hicieron, pero eran seis. Después fueron 10 y, de pronto, eran 32 en La Casa de Matías.

Desde entonces, pasaron más de 600 niños por ella. En el festejo de este aniversario, a Roxana, Luis y sus hijos los acompañaron el Intendente, Federico Zárate; su secretario de Gobierno, Juan Pablo Roldán; el Director de la Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional Cabo Raúl R. Cuello, Cte. Ppal. Carlos Fernández; el Director del Colegio Nacional de Monserrat, Aldo Guerra; representantes de la Universidad Siglo XXI, de numerosas empresas y vecinos de la zona que aportan para el sostenimiento de la actual Fundación, con dinero y con trabajo.

Las primeras en hablar fueron Débora y Daniela, hoy adultas: “En este día tan especial, La Casa de Matías cumple 30 años de amor y compromiso. Gracias a esta Fundación hemos aprendido lo que es compartir, trabajar en equipo, oficios de la vida cotidiana y, sobre todo, el respeto y muchas cosas más. Gracias a la Seño Roxana que, a través de su dolor, pudo ayudar a muchos niños y niñas y demostrarnos cariño, apoyo y comprensión.

Todos y cada uno de los presentes estaremos eternamente agradecidos por haber pasado una hermosa etapa de nuestra niñez y parte de nuestra adolescencia; nos han quedado guardados en nuestra cajita de recuerdos los mejores momentos compartidos. Feliz Aniversario, Casa de Matías. Por muchos años más. Gracias Seño Roxana”.

El Instituto Salesiano Villada, de la ciudad de Córdoba, visita La Casa de Matías hace más de dos décadas. La primera colecta que se hizo allí fue para comprar jabón en polvo para traer a Jesús María.

Nadir llegó en uno de los primeros grupos que visitó el lugar, en 2002, y recordó con profunda emoción: “Roxana nos enseñó a valorar lo que uno tanto tiene. Nosotros venimos de un cole privado, un cole en el cual nos servían un plato de comida todos los días y acá era otra la realidad. La Oración hacía que esos platos se multiplicaran y comíamos todos; un montón de chicos que veníamos más los que ya estaban en La Casa de Matías. (…) Aprender a valorar. Dejar de lado un poco las comodidades. Estar, más que nada. Y, con el paso de los años, seguir estando. Con el mensajito de la seño ‘che, estoy complicada’, ponerse en acción, rápido porque el tiempo corre, y aportar desde el corazón. Lo monetario queda de lado, ni se menciona. 21 años ya, al lado de la Seño”.

Uno que se quedó “al lado de la Seño”, ahora ayudando con su familia, es Pepo. Por su presencia, por su “aguante”, recibió un presente y el aplauso agradecido.

“Si a La Casa de Matías la eligen para proyectar cosas es porque algo bien estamos haciendo; hemos tratado, en estos 30 años, más que para dar un plato de comida para formar, educar; siempre le digo a todo el mundo que más que una cocinera, como me ven a veces mis amigas, me considero una formadora, una educadora”, dijo Roxana a su turno.

Su discurso fue un extenso acto de gratitud, que incluyó a las mamás de los chicos que por confiar en ella, a la gente que creyó en la obra y colaboró -“unas viejas que las amo, están todas aquí”-, a Elma Videla de Salort, la primera maestra que “cruzaba el río descalza, junto a su marido, para ayudar en las tareas a los chicos”, a la Iglesia -“me permitió transmitirles mi fe a los chicos y tomarme como una comunidad más para que puedan tomar la Comunión y la Confirmación”-.

“Darles un plato de comida y que volvieran a la calle no les servía ni a ellos ni a mí”, reflexionó en su discurso.

“Ya estoy grande, no tengo las mismas fuerzas de cuando arranqué; tenía 35 años. (…) Somos una familia normal que tenemos alegrías, que tenemos tristezas, que hemos pasado por varias cosas feas, pero siempre me he apoyado en Dios”, concluyó.

Pero la obra sigue. Después del acto, nos confió: “Nosotros empezamos por el hambre; los cuatro primeros niños vinieron por hambre. Seguimos con la comida hasta que a los 15 años, más o menos, empecé a escolarizar niños: había varones que terminaban la Primaria nocturna porque eran enormes ya. Y ahí lo puse como condición. Educar, formar, los iba a acompañar de otra forma en la vida y me avoqué a eso. En este momento, todos los chicos comen en el PAICOR de lunes a viernes”.

Y la advertencia: “En este último tiempo se han acercado muchísimos niños, por el tema de la comida, pero no dejamos de lado la educación. ¿Usted quiere que los ayude? Debe ir a la escuela”.

16-08-2024