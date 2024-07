Soledad Romanutti y su historia de éxito en La Rural de Palermo

CABA. La ganadería es muy amplia en nuestro país. Pero se puede decir que hay una mujer que se abrió camino en un "mundo de hombres". Este es el caso de Soledad Romanutti, criadora de la raza Limousin y Comisario debutante en la 136ª Expo Rural.

Soledad es oriunda de Jesús María. La cabaña Don Facundo fue fundada su padre .Raúl Romanutti- hace 40 años y hoy continúa su legado junto a su madre y hermanos. "Mi cabaña se dedica a la cría de Limousin y en esta oportunidad tengo el orgullo y privilegio de ser Comisario de la raza en La Rural”, expresó.

La raza tiene la particularidad que se adapta a cualquier tipo de suelo y clima. Esta variedad de animales se originaron en Francia. Tiene un excelente manto carnicero y, por otra parte, es una variedad que tiene resultados favorables al cruzarlas con otras razas británicas (Angus, Shorthorn, Hereford, Devon, entre otras).

"El Comisario tiene una tarea muy especial e importante; nuestra función es supervisar que los corrales estén limpios y los animales en orden; además, estamos presentes en las tareas administrativas que competen a la Asociación, como estar atentos a la correlación de animales al momento de la Jura y el orden de venta; verificamos que todos los animales de las diferentes cabañas tengan la documentación pertinente”, explicó Soledad Romanutti acerca de su función en la Expo.

Es la primera vez que cumple en Palermo con esa responsabilidad y es la primera mujer que ocupa tal cargo. "Creo que las cosas están cambiando; nunca tuve problemas en tratar con el sexo opuesto, me manejo con mucho respeto y determinación; la ventaja que tengo es que conozco de la raza, entonces no me subestiman", afirmó la flamante Comisario con respecto a la apertura de caminos que logró en una actividad que, se supone, es "cosa de hombres".

"Si el año que viene, desde La Asociación Argentina de Criadores de Limousin, me proponen volver a ocupar mi cargo, voy a estar más que feliz; estos días en Palermo significaron mucho trabajo, aprendizaje y una gran experiencia; se extraña un poco a la familia, pero en los próximos días vendrán a acompañarme", concluyó Soledad Romanutti, rodeada de los animales que tanto la apasionan.

Fuente: Noticias Argentinas

25-07-2024