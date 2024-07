“Irulana y el ogronte” la Historia en Vacas de este viernes

Jesús María. El 12° Festival Infantil Historias en Vaca, organizado por Pico de Tinta, espacio taller, presentará su penúltima propuesta este viernes: “Irulana y el ogronte”, de Teatro de Ilusiones Animadas

“En una de esas, ustedes ponen cara de no puede ser y se ríen y dicen que una palabra no puede hacer esas cosas y yo digo que sí, que puede; prueben si no decir una palabra importante, una sola en medio de la noche oscura y al lado de un ogronte”.

Es un cuento bailado, una ilustración en movimiento, un objeto animado, una obra pensada para infancias, una acción poética, una apuesta a la ficción, una respuesta al contexto. Al cuento lo escribió Graciela Montes en 1991 y Teatro de Ilusiones Animadas lo lleva a escena letra por letra en una mezcla de lenguajes como danza aérea, teatro de papel y pantomima.

Un festival bien nuestro.

Las Historias en Vaca ya son un clásico en las Vacaciones de Invierno. Es un ciclo comprometido con las infancias y con su derecho a disfrutar del arte, que invita a cultivar nuevas miradas para poetizar la realidad, a desarrollar la sensibilidad estética, considerando que ésta atraviesa la vida cotidiana y conlleva también una actitud ética, tan importante de rescatar en estos tiempos.

Los precios de este Festival Infantil son:

Entrada general: 3.000 pesos.

Promo cuatro entradas: 10.000 pesos.

18-07-2024