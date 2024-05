Sinsacate. Hace varios años se produjo un cambio de paradigma en la producción ganadera, que estableció como pilar fundamental el bienestar animal. Más allá de la salud del animal, las buenas prácticas también exigen que los rodeos se críen en situaciones de mínimo estrés, dolor y/o temor.

Muchas veces el encierro, la alta densidad animal -tanto en corral como durante el transporte- y el cambio de dieta sumado al destete, favorecen al estrés, así como a la presentación y exacerbación de diferentes cuadros o enfermedades.

Es por eso que, como proveedores del sector, Sincor Argentina lanzó un nuevo aditivo nutricional para bovinos en procesos de adaptación. En formato pellet, este producto puede incorporarse con facilidad al alimento habitual, ya que se adapta, adecuadamente, a los sistemas de alimentación que no son uniformes.

Pensado para proporcionárselo al ganado como adicional a la dieta habitual, este producto tiene función rehidratante y energizante, ya que reconstituye las sales perdidas durante el transporte, producto de la distancia recorrida y el estrés generado en el mismo.

Contiene como componente energético sacarosa/dextrosa, la cual es de rápida asimilación para el metabolismo y, por ende, permite obtener energía rápidamente.

A su vez, funciona como modulador de PH ruminal, disminuidor de la actividad ureásica en el rumen y como antibacteriano e inhibidor de toxinas a nivel intestinal, como así también disminuye la degradabilidad ruminal, aumentando la disponibilidad de proteína intestinal con un efecto bypass, lo que lo hace insuperable como adaptador a los cambios de dietas y como optimizador de la energía disponible.

Estas funciones favorecen al establecimiento de buenas prácticas, que promuevan el bienestar animal durante la cría, engorde, transporte, comercialización y faena de los animales destinados a la producción de carne.

El área de prensa de la Sociedad Rural de Jesús María habló con los técnicos de Sincor Argentina, los Ing. Nicolás Cúchero, Dan Recuero y Enzo Maldonado:

¿Cómo llegaron a la creación de este producto?

- Mediante el relevamiento constante que los técnicos realizamos a campo, se detectó que actividades propias de la producción causan un gran impacto negativo en los animales, como por ejemplo el destete, traslados, castraciones, etc. Estos eventos repercuten directamente en sistemas tan centrales como lo son el inmunológico y digestivo, lo que conlleva a importantes mermas individuales, que se traducen a una disminución de la rentabilidad de la explotación, por ende, se decidió abordar esta temática que dio como resultado la creación del Mayprodestabilizer ®.

¿Había otro producto similar o es una tipología inexistente hasta ahora?

- Cuando se comenzó con la formulación y producción de los primeros lotes del producto, no existían productos similares en el país a, al menos, no pudimos dar con ellos. Actualmente, tenemos conocimiento que se pueden encontrar en el mercado algunos aditivos similares al desarrollado por Sincor, pero con principios activos diferentes.

¿En qué consiste el ensayo que está en proceso de ejecución?

- La evaluación del producto se estableció para un periodo de 15 días, lo que se correspondería con un tiempo mínimo recomendable para la adaptación al sistema de engorde intensivo, luego de pasar por un destete “a camión” y su consecuente traslado a destino. El objetivo del ensayo es evaluar el producto en una situación real de producción. Es decir, se permitió que el productor realice las tareas que, normalmente, acostumbra a hacer y bajo sus políticas, por más que estas no fuesen óptimas o recomendables para la buena performance de los animales en esta etapa. A ejemplo de ello, podemos mencionar que al segundo día de iniciada la prueba se realizó una castración sobre los terneros y que además de esto, al sexto día desde aquel comienzo del testaje y por una situación anómala del establecimiento, se pasó a suministrar a todos los animales (lote tratamiento y lote testigo) una dieta de terminación (para lo cual debería haberse esperado un mínimo de 15 días, desde el comienzo de esta etapa de adaptación que estaban transitando, o bien se debería haber realizado un acostumbramiento paulatino y progresivo a esta nueva dieta, que contenía un alto porcentaje de concentrado y de energía). Si bien los acontecimientos ocurridos no son los aconsejables como se mencionó con anterioridad, nos sirvió para realmente medir y dimensionar el potencial que tiene el Mayprodestabilizer®, ya que el lote tratamiento no resignó su producción y marcó una muy positiva y considerable diferencia, frente al lote testigo a pesar de los eventos a los que estuvieron sometidos.

Para el estudio, ¿trabajaron con animales propios o también en campos de terceros?

- Siempre trabajamos en los sistemas productivos de nuestros clientes, ya que los vínculos e interacciones que se generan son muy sólidos y hay un gran compromiso y responsabilidad desde ambos lados. Es por este tipo de relaciones, que usualmente se desencadena un feedback (retroalimentación) positivo, que promueve una constante motivación, cooperación, innovación, desarrollo y aprendizaje mutuo.

¿Ya pueden verse los resultados de este ensayo?

- Ahora contamos con las hipótesis y el diseño de la experimentación. Los resultados son tangibles y comprobables. Sumado a los datos objetivos, destacamos que, a esta instancia del lanzamiento de este producto, contamos con testimonios muy positivos, alentadores y reconfortantes de numerosos productores que incorporaron esta tecnología a sus unidades productivas. Para finalizar con lo anteriormente expuesto, y agradeciendo a todos los que de una u otra manera aportaron al desarrollo, evaluación y/o difusión de este destacado producto de Sincor Argentina, les informamos que día a día se fueron y se van revelando más efectos y acciones positivas de este aditivo dentro de los variados sistemas y coyunturas productivas de la ganadería, lo que nos incentivó a emplearlo y evaluarlo en diversos contextos y actividades, como por ejemplo: en corrales de enfermería, donde estaría promoviendo una aceleración en el proceso de recuperación de animales que están afectados por ciertas patologías. También en estos momentos se lo está testando sobre reproductores Braford, de ambos sexos y diferentes edades, que están próximos a ser transportados por más de 850 Km en camión para participar de la exposición nacional de esta raza. La finalidad de esta vigente evaluación, nacida de técnicos y clientes, a la que el producto está siendo sometido es corroborar y mesurar la firme hipótesis, que por su composición y ciertos eventos ocurridos en situaciones puntuales, el aditivo Mayprodestabilizer® estaría generando una considerable reducción en la merma (pérdida de peso), que normalmente se producen en los animales durante el transporte; además se pretende medir el efecto que estaría provocando en relación a la estabilidad ruminal, tal es así que se pronostica que pesar de un ayuno prolongado, cansancio y estrés del propio viaje, no permitiría que se produzcan alteraciones rumino-digestiva, que comúnmente se dan y afectan de manera negativa a los ejemplares en las horas e incluso días posteriores al arribo a destino. Estas afecciones pueden o suelen expresarse por lo general como disminución del consumo de alimento, inapetencias, diarreas, acidosis, deshidratación o combinaciones de estas, lo que provoca que los animales a exponer se encuentren sumidos, decaídos y débiles impidiendo así mostrar el máximo de su fenotipo y vigor, características fundamentales para este tipo de evento ganadero.

21-05-2024