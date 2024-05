Mujeres despedidas del geriátrico Nuevo Sol reclaman las indemnizaciones

En la mañana de este martes, un nutrido grupo de mujeres que trabajaron en la Residencia Geriátrica Nuevo Sol se manifestaron frente al edificio de calle Pedro J. Frías por las indemnizaciones tras quedarse sin empleo.

Las formas en las que se llegó a esta situación son las que llevaron a estas trabajadoras a exponer la situación.

Carpetas médicas no reconocidas, pago de salarios fuera de término y hasta la negación por parte de la patronal sobre el trabajo de algunas mujeres fueron las denuncias que hicieron ante la prensa a medida que se iban animando a hablar.

Patricia, con casi 29 años de antigüedad en la residencia, fue despedida verbalmente y sin previo aviso.

Hoy está peleando para cobrar la indemnización que le corresponde, pero aún no está dada de baja en el sistema laboral, es decir que ningún elemento legal que avale que ya no forma parte de la empresa, pese a que no puede ingresar y tampoco cobra el sueldo.

Las similitudes con el caso Súper Uno del año 2018 son varias.

Las mujeres acusan que todas las que tenían experiencia fueron despedidas y que ahora trabaja personal nuevo para una veintena de personas mayores cuyos familiares pagan la residencia de manera particular, ya que todos los que estaban por PAMI fueron reubicados entre enero y febrero, según el testimonio de las manifestantes.

"Eran cerca de 80 abuelos y hoy son unos 20, pero no son de PAMI", nos cuentan.