“Vamos a hacer un rally muy lindo, internacional, pero a los que tienen a cargo la conservación de caminos nadie les avisó nada”

Córdoba. El Legislador Departamental por Totoral, Víctor Molina, expresó su preocupación por el estado en que quedaron los caminos incluidos en el Rally Sudamericano Jesús María, que está generándole muchos inconvenientes a quienes viven en la zona rural serrana.

En Instagran, Molina había publicado: “Tras el exitoso Rally corrido en gran parte por los caminos del Departamento Totoral y con epicentro en la ciudad de Jesús María, que representó, además, un gran movimiento económico para la región, muy necesario en estos tiempos, planteamos también un requerimiento de los vecinos y de quienes desarrollan sus actividades en forma diaria en Santa Catalina, Colonia Hogar, La Pampa, Macha y zonas aledañas para que el Gobierno de la Provincia, a través de los consorcios correspondientes concrete ahora los trabajos de mejoramiento y mantenimiento de esta red terciaria, apenas las condiciones meteorológicas lo permitan”.

En diálogo con este medio, este miércoles dijo que “el camino a Santa Catalina y Colonia Hogar quedó destruido y hoy tengo reclamos del Consorcio de Cañada de Río Pinto, que tiene a cargo la mayor parte afectada por el rally. Han hecho una estimación de 30 millones de pesos por la destrucción por esta carrera, que se complica por el tema de la lluvia”.

“Me preocupa porque en algunas zonas, como Cañada de Río Pinto, no hubo escuela dos días por el estado de los caminos –añadió-; ellos, a pesar de todo, hoy lo están arreglando; la gente que tiene que salir por diálisis, por ejemplo, también ha tenido problemas”.

Para el Legislador por Totoral, la falla de la organización fue que, “cuando se decidió hacer el rally, debieron avisarles a los consorcios para que alguien se hubiera comprometido con estos arreglos; Federico Zárate mandó una gente a relevar, pero hasta hoy no pasó nada”.

Molina le enviará una nota de reclamo al ministro Fabián López “porque habíamos arreglado algo de esa red vial y quedó todo destruido; Federico Zárate también nos está dando una mano haciendo los reclamos”.

“No es lo mismo hacer estos trabajos después de una lluvia que cuando, además, pasa la cantidad de autos que transitó por allí los otros días; yo no me opongo al rally, pero también pienso un poco en la gente de Colonia Hogar, de Santa Catalina, las zonas rurales, donde han quedado los caminos destruidos; acá nadie firmó un compromiso diciendo los vamos a arreglar; ahora, todos están reclamando y con justa razón porque hay que vivir allá; en Santa Catalina, hoy en día, si tenés un enfermo, los servicios de emergencia te dicen ‘tráigalo hasta la ruta -13 Km- y nosotros lo vamos a buscar’. Yo, directamente, he pedido la pavimentación; que lo tomen entre sus prioridades es otra cosa”, concluyó el Legislador.

17-04-2024