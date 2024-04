Jesús María. Los aumentos en el costo de la energía eléctrica tendrán un gran impacto en el comercio, la principal actividad económica de la ciudad.

Ciertamente, en el Presupuesto Municipal 2024 de Jesús María, el total de ingresos tributarios esperado asciende a 3.706 millones de pesos, de los cuales la Contribución que incide sobre Comercio e Industria son 1.556 millones de pesos, es decir por 41,98 ciento.

La Cámara Comercial Jesús María y Sinsacate está haciendo gestiones para lograr acuerdos que atenúen el incremento de costos.

Su presidente, Jorge Micolini, explicó que, por ejemplo, “como antes salía poco no se le daba importancia a las siglas que estaban incluidas en las Facturas de la Cooperativa por las que iban subiendo la tarifa, porque el valor del kilowatt es poco; y empezamos a cuestionar: todo lo otro que tenemos, ¿a dónde va a parar?”.

Las reuniones comenzaron a mediados del año pasado, con un par de pedidos puntuales.

El primero de ellos era extender los plazos de pago cambiando las fechas de vencimiento de las Facturas.

El motivo de este pedido se basa en que la mayoría de las ventas se hacen con Tarjeta de Crédito y los pagos por las compras hechas usando este medio se hacen efectivos entre los días 12 y 15 de cada mes. “La Cooperativa adelantó el pago, que antes era el días 10 o el 11, al día 8; entonces se complica pagar y se pasa al día 17, que es el segundo vencimiento, cuando los intereses te matan”, comentó Micolini.

“Le dije a la Cooperativa que no nos cobren ese interés o que al comercio le pasen el vencimiento para después del 15. (…) La Cooperativa nos respondió que no puede hacer nada, que es el Ersep quien maneja todo, le bajan línea y ellos refacturan”, amplió.

El presidente de la Cámara agregó que “el profesional tiene otra tarifa y le pedimos que el kilowatt sea más económico”.

El alumbrado público.

Este es otro tema sobre el cual trabaja la Cámara Comercial. Las municipalidades de Colonia Caroya, Jesús María y Sinsacate cobran por alumbrado público un 10 por ciento del consumo de cada usuario, que es el techo establecido por una disposición provincial.

Sin embargo, ahora el Ersep lo liberó y aún se desconoce qué harán las autoridades de cada ciudad.

“Hablé con el Intendente (Federico Zárate), me dijo que no podía bajarme ni el 1 por ciento, así que le pedí que si no podía bajarlo, por lo menos no lo subiera”, confió Micolini a este medio.

El pedido concreto que llevó el presidente de la Cámara es cambiar el modo de medición: que en lugar de por consumo, sea por metros de frente del comercio. “Estamos de acuerdo con que hay que pagar el consumo, aun sin subsidio, pero no lo pueden extender por lo que pasa en la calle y cobrar un 10 por ciento; tengo tantos metros, pago por eso”, completó.

“Como la facturación es un porcentaje del consumo, todos los comercios que tienen que mantener la cadena de frío con equipos de refrigeración pagan muchísimo; las parrillas nos dijeron que van a tener que trasladar al costo ese consumo”, agregó.

Por ahora, ni la Cooperativa ni las municipalidades han hecho nada para aliviar los costos de los comerciantes.

