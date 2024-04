Colonia Caroya. “La Cooperativa de Servicios Públicos informa que culminó el litigio judicial con el ex gerente de la entidad. Finalmente se llegó a un acuerdo judicial cumpliendo todo lo establecido en la legislación laboral vigente. Cabe destacar que la Cooperativa afrontó la eventualidad con las previsiones normales conformadas para estos efectos”.

Con este escueto comunicado, la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María informó sobre que hubo un arreglo extrajudicial, pero no dijo el monto del mismo, es decir, cuánto le costará a la masa societaria de la Cooperativa.

Según trascendió, cada uno de los letrados intervinientes cobraría cerca de 20 millones de pesos.

Cabe recordar que la demanda original del Cr. Javier Foresi era de 25 millones de pesos. En consecuencia, como mínimo, se ha cuadruplicado.

Los hechos.

El Cr. Javier Foresi, Gerente General de la Cooperativa, fue despedido el 17 de enero de 2019 por el Consejo de Administración presidido por José Chalub, en medio de un período convulsionado que vivió la entidad.

Otra decisión de Chalub y sus colaboradores fue, tiempo después, que aunque la Cooperativa tenía su abogado, el estudio de abogacía del Dr. Marcos Pereira asesoría a la entidad en este caso en particular.

En conferencia de prensa, el Dr. Pereira explicó que “el ex Gerente se desvincula de la Cooperativa por una cuestión de confianza (…): la política que él tomó desde la Gerencia no es la que comparte la nueva administración”.

El abogado añadió que la presentación “es una cuestión que no tiene que ver con el Derecho Penal, sino con el Derecho Laboral. En este último, el criterio es mucho más flexible. Nadie está obligado a trabajar con alguien que no tienen las mismas políticas ni lineamientos que la patronal”.

Chalub añadió: “A medida que íbamos avanzando, íbamos viendo cosas que no nos parecían correctas y esto culmina con una reunión de Consejo, el mes pasado, que por unanimidad decidimos prescindir de los servicios del ex Gerente y despedirlo con causa justa”.

Menos “cuidadoso”, ante otra pregunta Pereyra detalló: “Entendemos que hubo inversiones que no fueron ajustadas a derecho. Entendemos que hubo exenciones que no han sido informadas como corresponde al Consejo y han provocado algún tipo de perjuicio a la Cooperativa (…) a lo que se agregan cuestiones accesorias, no por eso menores, y esperaremos qué calificación le otorga la Fiscalía después de la investigación que haga”.

A mediados de marzo de 2019, Foresi respondió a estos dichos con una demanda laboral contra la institución, por daños y perjuicios.

En su presentación detalló que la decisión de la entidad representó un daño moral, por los padecimientos que debieron pasar él y su familia.

Su abogado, el Dr. Ignacio Ferrer, explicó que “fue por la exposición que padeció posterior a la desvinculación”.

En tanto, el reclamo por indemnización era de 25,5 millones de pesos.

05-04-2024