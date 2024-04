Sinsacate. El Dr. Andrés Carrillo, Director de Salud de este localidad y dos veces responsable de la misma área en Jesús María, fue entrevistado días atrás por el programa de TV “Impulso Vital”.

Ante su cámara dijo que “el panorama es muy, muy preocupante” a nivel general y que en Sinsacate, en particular, “estamos siendo testigos de la afluencia de un público que antes no iba, mayoritariamente, al dispensario o que no solicitaba asistencia para algún estudio, algún remedio, transporte, asistencia, desde lo social, con algún módulo alimentario; a ese tipo de cosas, en una comunidad pequeña como es Sinsacate, las tenemos muy identificadas; y están apareciendo cada vez más familias con estas problemáticas”.

Carrillo estimó que la demanda aumentó un 30 por ciento, aproximadamente, sobre todos en los últimos 90 días, aunque desde mediados de 2023 se venía advirtiendo.

“Esto nos está impactando muy fuerte a nivel sanitario. Ni hablar a nivel psicológico”, añadió. “Párrafo aparte es la demanda altísima que estamos teniendo en nuestro gabinete de Psicología, con lista de espera, inclusive, a pesar del aumento y la incorporación de más profesionales, como hemos tenido este año –añadió-. Vemos que la gente está muy, muy mal, con sus problemas agudizados, obviamente, por esta situación”.

Otro aspecto alarmante es que, “lamentablemente, uno de los rubros en que más impactó la situación inflacionaria actual fue la farmacia. Todos somos testigos que el aumento en los remedios ha sido mucho mayor que la inflación en general, así que estamos viendo casos muy preocupantes, donde el paciente toma la mitad de su tratamiento, por ejemplo”.

En el caso específico de Sinsacate, estas carencias son parcialmente suplidas por la ayuda estatal, “escuchando cada situación y dando una mano en la medida de las posibilidades, proveyendo ese remedio que le cuesta conseguir a la persona o autorizándolo en farmacias”,

“No queremos pacientes que, por una razón puramente económica, dejen sus tratamientos o de hacerse algún estudio”, concluyó.

Atención a las escuelas rurales

Días atrás, el equipo del Dispensario Municipal de Sinsacate empezó a recorrer las escuelas primarias de la zona rural aledaña.

Las primeras visitas fueron al C.E. Juan Bautista Alberdi, del paraje Los Cometierra, y al C.E. Cap. Díaz Vélez, del paraje Mula Muerta.

En ellas revisaron fichas médicas, hicieron control integral de salud de los estudiantes, completaron los carnets de vacunas, relevaron la situación social familiar de los niños, hicieron control odontológico y les dieron charlas preventivas.

Al equipo que hace esta tarea lo integran: el Dr. Andrés Carrillo, médico generalista, la Lic. en Trabajo Social Fernanda Salas, la Odontóloga Pediátrica Agustina Rover, la Lic. Sociopedagoga Romanella Copetti y la Enfermera y vacunadora Natalia Villafañe.

Por primera vez, incluyeron en estas visitas charlas de ESI para alumnos de escuelas rurales y la Biblioteca Popular de Sinsacate, representada por Ángeles Cancela, llevó una biblioteca móvil para compartir con los alumnos de la ruralidad.

01-04-2024