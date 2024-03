San Francisco del Chañar. El gobernador Martín Llaryora visitó esta localidad del Departamento Sobremonte y anunció obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Se destaca la firma del convenio para iniciar la obra del acueducto Santa Elena – San Francisco del Chañar, que beneficiará a más de 20 mil vecinos de Santa Elena, Rayo Cortado, Chañar Viejo y San Francisco del Chañar.

“Nosotros nos comprometimos en hacer el Norte grande y para eso se necesitan obras grandes, como en todos los lugares, porque sin agua no sólo no hay progreso, no hay salud; estas obras son las que marcan el progreso, son las que van a asegurar el crecimiento y el futuro de toda la región”, dijo el Gobernador.

La obra.

El acueducto comenzará a ejecutarse en abril y costará cerca de 7 mil millones de pesos.

Tendrá cerca de 53 mil metros de cañería, dos nuevas fuentes subterráneas para provisión de agua potable, predio principal donde se implantará una cisterna de almacenamiento de capacidad de 200 mil litros y una estación de bombeo principal, además de tres estaciones de rebombeo, entre otras características.

“Es un acueducto imprimante, el más importante del Plan de Acueductos de la Provincia por su extensión, de más de 52 Km de largo, que va a permitir, desde la zona de Santa Elena, perforaciones a gran profundidad, garantizando también la calidad del agua”, detalló el secretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Edgar Castelló.

Más progreso en el Norte Cordobés

Llaryora también firmó con el intendente, Sebastián Humberto Argañaraz, un convenio del Fondo Complementario de Obras de Infraestructura para Municipios, Comunas y Comunidades Regionales (Focom) por 30 millones de pesos para color pavimento articulado y hacer cordón cuneta en San Francisco del Chañar.

Finalmente, entregó 26 créditos del programa Banco de la Gente por 5,7 millones de pesos, de los cuales 17 son de libre disponibilidad y nueve para iniciar o potenciar emprendimientos. Además, anunció una ayuda económica de 10 millones de pesos para el cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad.

