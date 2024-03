8 de Marzo: Un día de reflexión, protesta y celebración

A lo largo de los años, el 8 de marzo se ha convertido en Argentina en un día de reflexión, protesta y celebración de los logros de las mujeres

Por más que en algunas ciudades o países no se compute la falta al trabajo de las mujeres que quieran marchar- Alemania, China, Rusia Cuba-, en nuestro país no está incluido dentro del Calendario Nacional de Feriados el 8 de marzo ni tampoco figura como un día de no laborable.

El colectivo Ni una Menos marcha desde 2015 el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Una vez más, en 2024 pondrá énfasis en el combate a la violencia contra la mujer y las disidencias, con el correspondiente pedido de justicia y memoria por las víctimas de femicidios, transfemicidios o travesticidios.

Otra de las políticas defendidas por años por estas agrupaciones, el aborto o Interrupción Voluntaria del Embarazo, volverá a ser parte de las consignas 2024.

Pero este año también marcharán “denunciando la grave crisis alimentaria y habitacional que están atravesando las mujeres de todo el país”.

Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que, “al grito conmovedor de ‘El hambre es un crimen’, denunciando las políticas privatistas y represivas vigentes, reclamaremos por nuestros derechos hoy conculcados y amenazados”.

En sus órganos oficiales de prensa, dice:

“Con la fuerza de nuestras ancestras, invocando el coraje de nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, del Movimiento de Derechos Humanos, de los Feminismos del Abya Yala, de las defensoras de derechos perseguidas en todo el planeta volvemos a gritar:

- Ni una menos. Libres y con trabajo digno nos queremos.

- Abajo el Decreto de Necesidad y Urgencia de Javier Milei.

- Abajo el protocolo represivo de Patricia Bullrich.

- Plena vigencia de los Derechos Sexuales y Reproductivos, de la Ley de Educación Sexual Integral, del Plan ENIA, de la Ley de Aborto Legal Seguro y Gratuito.

- Por el Derecho a la Salud de nuestro pueblo.

- Por políticas inclusivas para las mujeres y las familias de los sectores populares.

- Por el pleno acceso a una Justicia con enfoque de género y de Derechos Humanos.

- Por la unidad popular contra el ajuste y contra las políticas de entrega del patrimonio nacional.

- Por los derechos de los pueblos originarios y, en especial, el acceso a sus tierras ancestrales.

- Por las mujeres y comunidades de todo el país, en especial de Jujuy, Rio Negro y Chubut, que luchan por el buen vivir, contra el extractivismo en sus territorios.

- Por la libertad de Milagro Sala, de Cristian Díaz y de todos los presos y presas por luchar.

- Por la paz en el mundo, exigimos que se ponga fin a la venta de armas a Israel. Pedimos un alto el fuego inmediato y la apertura de todos los cruces humanitarios en la Franja de Gaza. Apoyamos la demanda de Sudáfrica ante la Corte Penal Internacional para que se tomen todas las medidas que impidan el genocidio del pueblo palestino”.

07-03-2024