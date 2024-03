Jesús María. El intendente Federico Zárate firmó en enero de este año un convenio con la empresa española de software Hotaka Ikhodi, para su incorporación al Hub Tecnológico de la ciudad.

En el marco de esa vinculación, la empresa invita a postularse al Programa de Formación y Desarrollo Profesional.

Es una pasantía destinada a estudiantes y profesionales con conocimientos en administración de Cloud y DevOps.

Los interesados pueden postularse hasta el martes 12 de marzo en el formulario bit.ly/PasantíasLaboralesHotakaIkhodi.

Este programa fomenta el crecimiento y la capacitación en la industria tecnológica local con una formación técnica exhaustiva.

En una segunda instancia, los participantes accederán a prácticas laborales de 3 a 6 meses, en las cuales trabajarán en proyectos reales de la empresa. Durante su trayecto, serán evaluados y, posteriormente, algunos candidatos serán contratados para formar parte del equipo.

Hotaka Ikhodi brinda servicios relacionados a la tecnología de la información (IT): consultoría estratégica, productos y servicios avanzados de formación y capacitación de profesionales en IT, externalización de perfiles y procesos de IT, entre otros.

También trabaja en la implementación de soluciones de software de terceros e integran las mismas con soluciones ya existentes.

07-03-2024