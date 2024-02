El Carnaval de Jesús María convocó más de 7 mil personas

Jesús María. La ciudad celebró su carnaval con la asistencia de murgas y comparsas de la zona, un show musical para el cierre y un gran despliegue técnico en la Av. Laprida, algo excesivo para el espectáculo montado.

Según los cálculos oficiales, hubo más de 7 mil personas en el resucitado corsódromo que se diseñó a comienzos de los ’90, durante el gobierno de Héctor Mario Picat, cuando la Municipalidad y los centros vecinales hicieron un festival de Carnaval.

Después del corso volvió al centro, punto histórico de reunión de la comunidad para coronar esta fiesta, intensamente vivida en los barrios a pura batalla con agua.

Desfilaron ocho comparsas - Y Eia?, Quilombó, Festa do samba batería arrasadora, Murga viejas locas de Pueblo Nuevo, Revolución, Florida Do Samba, Irupé y Los amigos murgueros-, actuaron dos bandas locales - A Bailar y Sonido Xtremo- y la Dj An Fontana, hubo emprendedores y food trucks.

La venta de espuma estuvo a cargo de tres instituciones locales: Corazones Unidos, Grupo Scout 167 de Agua Mansa y la Parroquia de Jesús María, cada una con el propósito de recaudar fondos para sus respectivas actividades.

Al no desarrollarse en el centro, el “derrame” del que hablan las autoridades para justificar la mayoría de los eventos no fue como en otras ocasiones. Sumado a la crisis económica, claro está.

La actividad fue para el público de la zona. Loa avala el informe de la Oficina de Turismo de la Municipalidad: la ocupación hotelera alcanzó un promedio del 50 por ciento. Más que de turistas, estamos ante visitantes ocasionales a la zona con motivo del fin de semana extra largo.

