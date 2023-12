Raúl Latimori dejó su banca de Legislador por Totoral

Las Peñas. Raúl Latimori finalizó su gestión como Legislador por el Departamento Totoral, banca que ocupó desde el año 2019.

En la Unicameral de Córdoba fue presidente de la Comisión de Obras Públicas los cuatro años que estuvo y en 2022 tuvo un breve período como Vicepresidente de la Legislatura, en reemplazo de Oscar González.

En un video subido a las redes sociales, se despidió haciendo una ajustada síntesis de su gestión.

“Quiero agradecer por haber confiado en mí estos cuatro años como legislador del Departamento Totoral (...) Sabemos que fueron cuatro años difíciles, pero eso no fue motivo para bajar los brazos y trabajar para conseguir cosas para nuestro Departamento y trabajar conjuntamente con todos los intendentes de cada pueblo del Departamento”, dice en el “reel”.

En él destaca que pudo facilitar la concreción de muchas obras y enumera las principales:

- Los accesos de las localidades de La Pampa, Sarmiento y Sinsacate.

- La pavimentación del camino de Las Peñas a Los Mistoles, en una extensión d e 13 Km.

- El Bv. Allende, en Villa del totoral.

- El camino San Cayetano, que une Sinsacate con Jesús María.

Además, con el acompañamiento del gobierno provincial, ayudó a:

- La construcción del playón polideportivo de Villa del Totoral.

- La obra del edificio de la escuela Secundaria de Sinsacate, que tiene un avance del 80 por ciento.

- El tendido de las redes de agua potable de Simbolar, San- ta Catalina y Capilla de Sitón, con sus respectivas peroraciones.

En el mes de mayo, este diario lo entrevistó y le preguntó: ¿Le gustó la tarea de Legislador?

Respondió: “Sí. La verdad es que me gustó mucho. Me sentí muy cómodo. Recorrí todo el Departamento, de punta a punta. Me recorrí todas las escuelitas rurales, que son más de 30; las visité a todas. Trabajé con todo los intendentes, con todos los jefes comunales. Realmente, me gustó mucho esa tarea, pero hoy me veo obligado a volver a mi pueblo”.

La última Ley.

Antes de terminar su gestión, Latimori defendió el proyecto de ley de Gestión Integrada de Cuencas de la provincia.

Es una iniciativa orientada a la realización de acciones para la conservación de suelos, el manejo del agua, la ejecución y el mantenimiento de la infraestructura rural y de caminos, atendiendo al desarrollo sostenible de la producción agropecuaria.

“A partir de esta ley se va a considerar a la cuenca como u-na unidad de gobernanza territorial donde el agua drena en un punto común, teniendo en cuenta la actividad antrópica y productiva”, fundamentó Latimori ante la Legisltura.

El proyecto fue aprobado.

26-12-2023