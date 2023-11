Alianza y Agraria lideran el Clausura

Toda la zona. En la Primera División de la Liga Regional Colón de Fútbol habrá tres interesantes partidos este fin de semana.

En la Zona Blanca, Quirquinchos Verdes recibirá a Sp. Tirolesa.

En la Zona Celeste del Torneo Clausura, A.A. Falucho recibirá al Bochas Sport Club. El azulgrana está segundo y los del Lote XV, terceros -separados por dos puntos-.

A su vez, el lider Juventud Agraria Colón visitará al cuarto, Santa Elena, un equipo con el que siempre hay que tener cuidado.

Debido a su participación en el Torneo Regional Federal Amateur 2023/24, Sp. Forchieri y Deportivo Colón disputan los partidos de Primera y Reserva los miércoles previos al fin de semana en el que se juegue la fecha del certamen en curso.

Alianza Jesús María recibió a Sp. Fochieri.

En tanto, Deportivo Colón fue local ante Juventud Sportiva.

Luego de la 14ª fecha, jugada el fin de semana pasado, Alianza y Agraria lideran las zonas.

Los de Jesús María derrotaron 3 a 1 a Parque Guerrero, en Río Ceballos, y le sacaron cuatro puntos de ventaja al escolta.

La pelea por el segundo puesto está interesante, entre Deportivo Colón, Sp. Forchieri y Sportivo Tirolesa.

En la Zona Celeste, Agraria mantiene la ventaja de tres puntos sobre su perseguidor, A.A. Falucho, mientras que Bochas Sport Club marcha tercero.

Al torneo le faltan cuatro fechas y nada está definido aún. Cabe recordar que clasificarán a Semifinales el primero y el segundo de cada zona.

Fecha 15

Zona blanca

2 de Abril vs Parque Guerrero

Alianza Jesús María vs Sp. Forchieri

Deportivo Colón vs Juv. Sportiva

Quirquinchos Verdes vs Sp. Tirolesa

Interzonal

Crecer vs San Cayetano

Zona celeste

Santa Elena vs Juv. Agraria Colón

Colón (Totoral) vs Jockey Club

Bochas Sport Club vs A.A. Falucho

Sarmiento vs San Martín

Torneos provinciales

En el Torneo Regional Amateur 2023/2024, último escalón del fútbol nacional, se jugó la primera fecha.

En la Región Centro - Zona 8 juegan los representantes de la Liga Regional Colón, quienes debutaron en esta competencia enfrentándose.

Deportivo Colón venció 1 a 0 a Forchieri, mientras que en el otro partido del grupo, Comercio de Villa Dolores derrotó 3 a 0 a Bernardino Rivadavia de Río Primero.

La segunda fecha se jugará este fin de semana. Deportivo Colón visitará a Bernardino Rivadavia en Río Primero, mientras que Sp. Forchieri recibirá en Unquillo a Comercio de Villa Dolores.

En este durísimo torneo, de los 376 equipos que buscan el ascenso al Federal A 2024, sólo podrán hacerlo cuatro.

Torneo de Selecciones.

Las Selecciones Sub 13 y Sub 15 de la Liga Regional Colón no lograron pasar a la siguiente instancia en el Torneo Provincial de Selecciones de Liga de ambas categorías

En Sub 13, los chicos de nuestra zona perdieron 4 a 0 en su debut, ante la Liga de San Francisco.

En la segunda fecha cayeron 2 a 0 frente a la Liga Independiente de Fútbol y se despidieron del torneo con una derrota ante la Liga Riotercerense por 5 a 0.

En Sub 15, el equipo de la Liga regional Colón perdió 3 a 1 en su presentación ante la Liga de San Francisco.

En la fecha dos empataron 2 a 2 con la Liga Independiente de Fútbol y en el tercer partido los derrotó la Liga Riotercerense 2 a 0.

03-11-2023