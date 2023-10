Cañada de Luque celebró sus 112 años

Cañada de Luque. El pueblo celebró el sábado sus 112 años, en un acto realizado en el Paseo del Centenario, con la participación de vecinos y autoridades en un hermoso día primaveral.

Las autoridades locales recibieron la visita de la Diputada Nacional María Soledad Carrizo y de intendentes y presidentes comunales en funciones y electos.

Tras el izamiento del Pabellón Nacional, las autoridades depositaron una ofrenda floral en el monumento al Encuentro en la Posta de Yatasto, que recuerda la memoria de los generales San Martín y Belgrano; se invitó a un minuto de silencio en recuerdo a todos los vecinos fallecidos y se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Seguidamente, el Asesor Cultural, Lic. Carlos Ferreyra, habló sobre el inicio de la recordación de los orígenes del pueblo, hace 15 años, y todo lo que se fue concretando hasta el presente.

También hizo uso de la palabra el Intendente Víctor Molina, quien asumirá en diciembre como Legislador Departamental.

El acto continuó con un segmento artístico en el que se presentaron el Taller de Música de la Universidad Popular de Cañada de Luque, bajo la dirección del Prof. Martín Bravo.

Paralelamente, expusieron sus trabajos los talleres de Pintura Decorativa, Cerámica Decorativa y Utilitarios, Reciclado y Arte, Arte en Mosaicos Nivel Superior y Corte y Confección e Indumentaria.

Como broche de oro, José y Félix Montoya, acompañados en guitarra por Katriel López y el bombisto Sergio Soria, cantaron “Recuerdos del Pago”, un homenaje a Cañada de Luque.

El festejo se cerró cantándole “Feliz Cumpleaños” a la localidad.

El mensaje de Víctor Molina

El intendente Víctor Molina habló en el acto central del 112º Aniversario del Día de los Orígenes de Cañada de Luque y remarcó que en estos 15 años, desde que se iniciaran los festejos, los ejes de gestión no se han hecho con relatos, sino con políticas públicas que se acerquen a los vecinos, en Salud, Educación, Cultura y Hábitat.

Señaló que en este momento se está trabajando en la construcción de 11 viviendas con aportes provinciales y nacionales de Plan Semilla y Mejor Vivir.

Además, continúa el adoquinado en la Av. San Martín para llegar a los 500 m con cantero central, obra que se financia con fondos nacionales y también propios.

Molina recordó que esta semana se habilitó el primer cajero automático de la localidad, donde se invirtió 1,5 millón de pesos para acondicionar el lugar y se aportaron los fondos para su uso, que se reciclan tras los retiros.

Asimismo, destacó que hay un rol claro del municipio como actor de desarrollo y que pone en el centro de la acción a los vecinos, poniendo énfasis en los trabajos en Salud y Cultura.

El Complejo Histórico Cultural, fundado en 2011, ha sido la cuna de exposiciones, ciclos de cine, actos protocolares, recitales populares de verano, los tradicionales carnavales y otros eventos donde el sector se consolidó como centro neurálgico de la localidad.

Molina hizo hincapié en el trabajo educativo con la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Popular, “ejemplo de fe para el futuro, y la importancia de creer en ustedes para defender sus derechos”.

"Algunos -dijo el Intendente- promocionan el uso de máquinas que pueden servir para desmontar y eso lo hemos vivido por estar en el pasado en una zona de montes. Pero esa máquina no sirve para la igualdad de oportunidades. Y el desafío es construir oportunidades. Que tengamos que ser más eficaces y eficientes no significa que tengamos que bajar las persianas o escapar. Esa máquina no se puede usar para cortar Salud, Educación, Obra Pública, Políticas Inclusivas o no respetar la libertad religiosa”.

“Ya fue suficiente –agregó- cuando nos sacaron los ferrocarriles con estos mismos argumentos. No podemos dejar que nos saquen más nada, aunque usen otras máscaras”.

“Sigamos creyendo que podemos, creyendo en nosotros mismos y en esta Cañada de Luque que tiene mucho más por hacer”, finalizó.

05-10-2023