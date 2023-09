Ultima inauguración de la Gestión Brandán

Colonia Caroya. Gustavo Brandán decidió cerrar su ciclo como Intendente con una importante inauguración en la escuela de Bº Malabrigo.

Con la presencia de la Inspectora de la Zona Escolar 5220, Graciela Stoller, y todo el equipo directivo y docente de la Escuela Los Inmigrantes, quedó habilitada la nueva aula y la galería de vinculación en el establecimiento.

Se trata de un aula y una galería de vinculación que completan, en total, 85 metros cuadrados que se suman al edificio escolar.

Brandán le pidió a todos que sigan “defendiendo la educación pública, dado que es la única manera que cada chico y cada chica de este país sea algo en el futuro; si no tenemos educación no va a haber democracia, no va a haber Argentina, no va a haber futuro para nadie, así que hay que seguirlo peleando; la Educación no es un gasto, es una inversión”.

En su último día oficial de gestión señaló que se retira con la tranquilidad de que su gestión fue la que más invirtió en el sistema educativo y adelantó que ya están iniciados los trámites para la creación de una escuela secundaria en la zona del Parque Industrial.

“Disfruten de la vida, pásenla bien, respeten a los papás, a las docentes, que son las segundas mamás, tienen un papel importante en la vida porque son las que les dan las herramientas para que sean mejores personas”, les expresó a los alumnos del establecimiento.

30-09-2023