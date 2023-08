Alerta y preocupación por supuestos saqueos

Toda la zona. Personal de la Unidad Regional Departamental Colón implementan en su Jurisdicción un importante operativo conjunto con Unidades Especiales, Guardia de Infantería y personal motorizado del SEOM para el control exhaustivo de comercios de gran superficie, realizando paradas preventivas y patrullajes en los alrededores de los supermercados, sus estacionamientos e inmediaciones.

La información oficial de la Policía de la Provincia y de las cámaras que nuclean a los comerciantes intentaron llevar calma durante todo el día, aclarando que no hubo hechos que puedan tipificarse como saqueos, que los agentes policiales están trabajando en la prevención de nuevos robos de este tipo y que se intensificará el accionar policial si se reiteran.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad de la Provincia, Dr. Claudio Stampalija, explicó que todos los casos denunciados ocurrieron a la madrugada, en comercios pequeños de 11 barrios diferentes de la ciudad de Córdoba y que por la intervención oportuna de la Policía quedaron detenidas 20 personas.

“Prácticamente no tuvimos robos, todos fueron tentativas. (…) No hemos tenido saqueos, sino un robo menor”, recalcó el funcionario.

Stampalija aclaró que se tipifica a un hecho como intento de saqueo por la cantidad de personas que intervinieron y porque quisieron abrir o romper alguna vidriera.

En respuesta a la situación registrada, fue convocada toda la Policía, inclusive el personal que está de licencia.

Hasta tanto se normalice totalmente el escenario, aconsejó evitar estar en la calle durante la noche y no descartó requerirle un cierre anticipado a los comerciantes.

El secretario de Seguridad cordobés tampoco desmintió un posible pedido de ayuda a Gendarmería Nacional: “Yo he dicho ayer que no lo creía necesario, pero que no nos va a temblar el pulso si tenemos que convocarlos para que la ciudadanía se sienta segura”.

En tanto, el Ministerio Público fiscal lanzó un comunicado que dice: “La Fiscalía General de la Provincia de Córdoba informa que está trabajando desde el viernes pasado, de manera conjunta y coordinada, con el Ministerio de Gobierno y Seguridad, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, como así también con las fuerzas de seguridad provinciales, en la toma de decisiones para la persecución de las personas involucradas en los hechos de público conocimiento, sucedidos en las ciudades de Río Cuarto y de Córdoba Capital”.

“Esta Fiscalía General, en la labor conjunta que realiza con los Fiscales que se encuentran investigando estos acontecimientos, les ha instado para que procedan con celeridad y les ha expresado su completo apoyo para que actúen con la mayor firmeza y severidad posible, tanto en la imputación de los delitos y sus agravantes, como en las medidas de coerción que impongan”, añade.

22-08-2023