Cuatro Reinas obtuvo el Reservado Gran Campeón Macho en Palermo

CABA. La cabaña Cuatro Reinas, de Colonia Tirolesa, obtuvo el 2º Mejor Macho de la raza Dorper: Categoría Borregos Diente de Leche.

El establecimiento de Franco Michelli se presentó por primera vez en la Exposición de Palermo.

La actividad de la cabaña comenzó en 2019. Para su inicio, Michelli compró carneros en firmas importantes de Argentina e importó madres paraguayas de raza Dorper.

A Palermo llevó 12 ejemplares puros Diente de Leche.

Michelli empezó haciendo agricultura en 1998. Hoy alquila 4.000 has de campo para hacer soja, maíz, trigo, garbanzo y poroto.

Las ovejas.

“Encontré esta actividad en otros campos de Córdoba y me llamó muchísimo la atención porque la podía compartir con mi familia, ya que no era un animal grande, y eso me daba la seguridad de poder entrar a la manga con mis hijas -tiene tres-, y llevar adelante con ellas las actividades diarias”, le contó al periodista Juan B. Raggio, de Clarín.

El objetivo del emprendimiento era tener en la góndola carne en cortes, envasada al vacío. Y lo logró: está en el mercado de la carne de Córdoba – hoteles, restaurantes, carnicerías- y entrando a Buenos Aires, Mendoza y Rosario a través de distribuidores con carne envasada al vacío por cortes, frescas o congeladas.

Faena corderos pesados de 45 Kg con 2 mil madres de producción propia, criados a pasto, certificados como productores orgánicos: alimentan los animales a campo en unas 80 has con pastoreo en base alfalfa con festuca, pasto ovillo, trébol, cebadilla y lotus.

01-08-2023