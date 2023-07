Buscan a una persona que lesionó perros callejeros con un arma blanca

Jesús María. Proteccionistas de animales hicieron pública una situación detectada en el último mes y medio en la ciudad de Jesús María: buscan a una persona que habría lesionado a perros callejeros con un arma blanca.

“Son perros callejeros que los cuidamos varios grupos de personas; hará un mes y pico atrás apareció un perrito que bautizamos como Sonrisas cortado en la zona de ano con un cuchillo; pensamos que era algo pasajero, pero a los 20 días volvió a aparecer con un tajo profundo en una oreja”, contó Carina Micolini, proteccionista de la ciudad.

Un cuadro similar - reiterado en el caso de Sonrisas- se habría advertido en otro animal callejero, lo que generó un alerta a partir del cual se busca a una persona que reduciría por la fuerza a perros de la calle y los cortaría con un cuchillo filoso, a juzgar por los informes que poseen las rescatistas.

Micolini dijo: “Fue un corte con un cuchillo, con un arma blanca. Evidentemente, es la misma persona la que les está haciendo esto a los animales. Hay un loco/a al que le gusta hacer estas cosas. En cierta medida, tenemos nuestras sospechas, pero no podemos acusar sin tener las pruebas, pero sí debemos alertar a la gente para que esté atenta y tome precauciones”.

En el caso de Sonrisas, el pequeño perro debió ser internado por varios días en la veterinaria de Josefina Dominchín, donde fue curado y tratado con antibióticos para evitar una infección o cualquier otro cuadro clínico.

Micolini confirmó que el área de Mascotas de la Municipalidad de Jesús María, a cargo de Julieta Céliz, ya fue advertida de lo que está ocurriendo para que pueda usarse el Sistema de Monitoreo Inteligente de la ciudad a fin de rastrear los trayectos del animal y así dar con la persona que lo dañó.

Mientras tanto, aguardan los resultados definitivos de la atención veterinaria y el registro fotográfico, entre otros documentos, para poder radicar la denuncia en la Policía y hacer aplicar la denominada Ley Sarmiento.

Sonrisas es un perro callejero de buen carácter, dócil, que suele transitar en la zona céntrica y la plaza frente al anfiteatro José Hernández; por la noche pernocta junto a otros “callejerios” en la zona de Bv. Eusebio Agüero y Vicente Agüero.

“Los callejeros no eligieron estar en la calle, sino que un ser humano los tiró como una cosa más porque no le sirvieron o le molestaron; no es su decisión estar en la calle, ellos no eligieron y los proteccionistas no tenemos forma ni lugar donde tenerlos; por eso pedimos la colaboración de la gente”, llamó a la reflexión Carina Micolini.

13-07-2023