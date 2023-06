Colonia Caroya. La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

Esta conmemoración tiene por objetivo expresar su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a generaciones mayores.

El Complejo de Personas Mayores de la Municipalidad de Colonia Caroya trabaja hace varios años para que la comunidad reflexione en esta fecha, tome conciencia, conozca un poco más la situación que transitan las personas mayores.

A veces, la familia, las instituciones, la sociedad no tienen un buen trato con los y las adultas mayores, razón por la cual es un problema invisibilizado. También se toma como “normal” que a una persona mayor se la trate como a un niño y se le nieguen derechos. Por ejemplos: “se le levante la voz”, “se tome decisiones por ellos”, “se les niega el uso de sus bienes económicos”, “cuando no se las/los escucha en una consulta médica”, “cuando no se les da el dinero de toda la jubilación”, “cuando se ocupa su vivienda”, “cuando se los lleva a una residencia sin su consentimiento”.

Actividad sobre el tema.

Este viernes, en el Centro de Jubilados de Colonia Caroya –Calle 42, entre 50 y 51- se hará una actividad abierta a la comunidad.

- Charla debate “Aquí estoy... construyendo el buen trato cotidiano”, a cargo del Subsecretario de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, Sergio Cornejo; y la Mgter. Carmen González, integrantes del Equipo Técnico de la Dirección de Personas Mayores de esa cartera provincial.

- Lectura de reflexiones de distintas organizaciones mayores de la ciudad en torno a la temática.

- Intervención artística colectiva, con la participación de las/los integrantes de los talleres del Complejo, del Hogar de Día y Centro de Jubilados de Bº Malabrigo.

- Cierre musical.

