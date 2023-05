Cambiar lo que no funciona

Cañada de Luque. Víctor Molina ha sido varias veces Intendente de Cañada de Luque y Senador por el Departamento Totoral, cuando había sistema bicameral en la provincia.

El venidero 25 de junio intentará ser electo Legislador representando a Juntos por el Cambio. “Trataremos de ponerle nuestra impronta al Departamento y acompañar a Luis Juez y su equipo en esta gran patriada que es intentar cambiar la provincia en las cosas que nosotros vemos que no funcionan como debieran”, dice.

¿Cuál es su mayor preocupación?

Víctor Molina (V.M.): - Lo primero es el tema de la seguridad. (...) Me parece que tenemos que decir: ¿Cuántos habitantes tenemos en el Departamento? 23 mil. Bueno. Necesitamos tantos policías. Y que no nos saquen efectivos para otras Unidades Regionales o cuando hay problemas nos dejen sin policías. Nos ha pasado en Cañada de Luque, donde nos quedábamos sin policías cuando tenían que ir a cubrir Capilla de Sitón (...). Y tengo mis dudas sobre si al Código de Convivencia no hay que reformarlo (...). Lo escucho a nuestro candidato a Gobernado diciendo que vamos a exigir la presencia de Gendarmería por el tema del ingreso del narcotráfico. A mí me parece que, por ejemplo, el puesto de Sinsacate debe funcionar más horas. Y no entiendo por qué ahí tenemos un hermoso puesto policial siempre cerrado. Y pasando Jesús María hay otro puesto cerrado y otra vez la Caminera. Si tenemos dos fuerzas de seguridad, complementémoslas (...). También hay que ver que los municipios puedan hacer la Seguridad Ciudadana como corresponde.

El mantenimiento de los caminos es un problema histórico...

V.M.: -Tenemos que mejorar los caminos para que salga bien la producción, tratar que el asfalto que se ha hecho hasta ahora en algunos accesos llegue a otras localidades, por ejemplo Capilla de Sitón, Candelaria Sud. A veces, cuando hay mucha lluvia, no pueden salir bien. Invirtamos donde la producción invierte. A los consorcios hay que darles los fondos suficientes. Un consorcio que tiene dos empleados, con 700 mil pesos por mes no creo que pueda hacer mucho.

Algo similar pasa con la Salud.

V.M.: - Nuestro hospital de referencia, que es Jesús María, tiene que funcionar como debe. No sé si no habrá que pensar en trabajar en Villa del Totoral sobre un hospital de mayor complejidad, como el de San José de la Dormida, fomentado por los municipios y comunas que beneficiaría. (...) Ni hablemos del tema de los sueldos de los médicos y enfermeros, que sirven para algo más que la pandemia, ¿no?

Si hablamos de sueldos, los que siempre están lejos de sus merecimientos son los docentes.

V.M.: - Me parece que hay que mejorar mucho la formación de los docentes. Y también hay que revisar el tema de la Caja de Jubilaciones, la ley que salió en el 2020, en plena pandemia, que modificó los promedios para jubilarse. (...) A muchos los condena a la jubilación mínima, si es que llegan. En Educación, nosotros hemos tenido buenas experiencias con las universidades populares. La nuestra, en Cañada, fue la primera. Se han replicado en varios lados. Es algo interesante a lo que hay que seguir poniéndole fichas. Hay recursos para educación no formal que la Provincia no distribuye. Hay que darle oportunidad a la gente de que esté ocupada.

¿Y cómo se hace para mantener ocupados a los jóvenes para que, por ejemplo, no caigan en los consumos problemáticos?

V.M.: - Hay que trabajar con los jóvenes en el tema de adicciones. Me hace mucho ruido que un chico que necesita un tratamiento no pueda hacerlo si no tiene dinero porque hacerlo con el Estado es muy difícil. Lo mismo que los problemas que hay con los niños y caen en manos de una SENAF que no existe, que en los Departamentos suele tener un funcionario nomás y no tiene cómo moverse. Son muy lindos los Puntos Mujer que hay en muchos lados, pero a veces no tienen presupuesto.

¿Pensó en el medio ambiente?

V.M.: - Hay que trabajar mejor ese tema. Ya no nos quedan montes. Habrá que ver cómo podemos hacer para cumplir las famosas leyes de forestación. Y hay que empezar a cuidar el agua. En la zona de las sierras cuidarnos de los incendios, fomentar el turismo. En este último tema hay que tratar de seguir integrando. Hoy el turismo en nuestra zona no es masivo, pero puede ser continuo.

¿Cómo encararía su gestión?

V.M.: - Puedo hacer lo mismo que hice en la Municipalidad, es decir, comprometerme al trabajo. Estar presente, estar cerca de la gente, acompañar a los intendentes y presidentes comunales cuando haga falta. En Cañada ayudo donde tengo que ayudar y no me meto donde no me corresponde. Y lo mismo haré en los municipios y comunas de cualquier signo político porque, pasadas las Elecciones, los problemas son de la gente, no de los políticos

20-05-2023