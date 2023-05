“Creo que se viene una oportunidad extraordinaria”

Jesús María. El pasado jueves estuvo en esta ciudad el Lic. Víctor Tonelli, agrónomo, productor, asesor y consultor de reconocida trayectoria, especialista en negocios bovinos.

Invitado por la Sociedad Rural, habló en la jornada “Desafíos y Oportunidades para el Sector Ganadero”.

En ella aseguró que, “por lo me- nos hasta octubre, los precios van a ir corriendo muy por detrás de la inflación y, desde allí, a ajustarse los cinturones porque puede pasar cualquier cosa”.

Tonelli hizo una comparación contundente: “La diferencia de rango entre la inflación y el precio del animal es brutal. Depende de las categorías. En la vaca es enorme: la inflación de abril va a ser de entre el 7 y el 8 por ciento y eso nos pone en una interanual del 106 por ciento; la vaca ajustó menos del 30 por ciento, o sea que está más del 70 por ciento abajo”.

También se refirió a lo ocurrido en las otras categorías: “El novillito de consumo, que fue el que mejor acompañó, está en torno al 80 por ciento, o sea que está casi 20 puntos por debajo de la inflación; el ternero, que es la razón de ser de la actividad de cría, está más del 70 por ciento por debajo; y la carne, que incluso fue ajustando, con los datos de abril estará un 10 por ciento por debajo de la inflación”.

Tonelli recordó que los ganaderos están enfrentando las consecuencias de “una sequía que ha sido feroz”.

“Hoy estamos soportando la liquidación de vientres; la oferta, con una demanda muy limitada de los terneros, y una caída de los precios muy grande. Vamos a tener que seguir bancando por lo menos hasta que se venga la primavera pastoril”, consignó.

Lo que viene.

En este escenario, para el especialista cuestionó la proyección que dice que habrá un millón de terneros menos: “Yo estoy más cerca de 1.300.000”.

Y recordó: “Estamos calculando una pérdida de preñez no menor a 7 puntos y eso significa más vacas vacías, más vacas a la faena. Todavía vienen unos meses en los que vamos a sufrir”.

Su conclusión no fue alentadora: “En lo inmediato, no hay mucha chance de mejora porque los corrales están llenos, queda muy poco para que se saturen. No hay dónde colocarlos. Y, la verdad, el otoño vino con poca agua y por ende poca oferta forrajera y el invierno va a ser largo”.

La luz de esperanza que dejó filtrar fue que algo puede mejorar “una vez que se resuelvan las limitaciones que generan las políticas; puede que haya un cambio de signo”.

Por otro lado, opinó que, “pasado este cimbronazo, para el que pudo sobrevivir, para el que se pudo mantener, viene una oportunidad extraordinaria. Habrá una recuperación de precios y el año que viene se verá una caída en la oferta y mucha presión sobre la demanda”.

Al explayarse sobre el futuro de la ganadería argentina, puso énfasis en que “la ganadería ha hecho un cambio sustancial en la eficiencia de tecnología y cambio de procesos que se traduce en el stock y en una tasa de marcación superior al 67 por ciento”

Otro aspecto que destacó fue “el crecimiento sólido de la demanda internacional”. Tonelli sostuvo que “hay cada día más demanda y la oferta no está pudiendo acompañar. Por momentos empata, por momentos esta atrás”.

“Por eso creo que se viene una oportunidad extraordinaria”, concluyó.

11-05-2023