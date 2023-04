García Elorrio confirmó la candidatura a Intendente de Daniel Gatica

Jesús María. Encuentro Vecinal Córdoba será otra de las fuerzas políticas que participará en las Elecciones municipales del 11 de junio en Jesús María.

Daniel Gatica es el candidato a Intendente y para expresarle su apoyo estuvo esta semana el candidato a Gobernador de la Provincia, Aurelio García Elorrio, y la ex Legisladora provincial María Rosa Marcone.

Por segunda vez consecutiva tendrán lista propia en esta ciudad...

Aurelio García Elorrio (AGE): - Vamos a estar nuevamente en Jesús María, con Daniel Gatica. Nos pone muy contentos porque Daniel tiene la capacidad de formar equipos. Es difícil en ciudades con votos muy consolidados durante tiempo, donde la gente vota familiarmente con la camiseta puesta, armar terceras o cuartas opciones. Pero Daniel tiene esa virtud, esa visión, esa esperanza de siempre renovar y formar equipos. Y eso es muy bueno porque se contagia la experiencia y se entrelaza la experiencia concreta y la praxis política de Daniel con la fuerza del equipo que viene con él. (...) Una cosa es que los candidatos sean por compromiso y otra cosa es que sean personas convencidas de que tienen propuestas, de que tienen lo mejor para la ciudad de Jesús María.

Transcendió que hubo contactos para conformar una alianza opositora con otras fuerzas. ¿Qué hay de cierto?

AGE: - Recién nos pueden consultar a las autoridades del Partido cuando tienen algo consolidado, pero la idea nuestra es que en las comunidades, en las elecciones locales, donde se juegan los intereses de cada vecino, de cada pueblo, la gente pueda llevar adelante su política de alianza o acercamiento, en la medida que esté en el marco del Partido. No será en esta Elección, por lo que estoy viendo. Para que te tengan en cuenta en una coalición amplia de gobierno te van a contar los votos ahora, porque en la política quien no tiene votos no tiene agenda. A nadie le interesa su existencia. Eso nos ayuda porque, a medida que vamos so- los en las Elecciones, nos van contando los votos.

También tendrán lista propia en Colonia Vicente Agüero.

AGE: - En medio de esta debacle política, social, que vive el país hace décadas -porque todavía no salimos de la crisis del 2001- (...) hay una crisis profunda también en los Partidos políticos. (...) Entonces aparece gente de bien, gente de bien, que como no tiene acceso a la lapicera donde se definen las cosas quedan afuera de toda consideración y ven nuestra declaración de principios, quiénes somos, qué trayectoria tenemos y aparecemos creciendo en zonas (...) en las que nadie nos esperaba.

Inclusive en el Norte...

AGE: - En el Norte también vamos a estar y no a cualquier precio. Nos interesa el Norte por el tema del narcotráfico, por el ingreso de la droga a la provincia de Córdoba en el Norte extremo (...). Las intendencias del Norte se cotizan caras en el sentido de que las penetra un negocio muy fuerte.

Es una denuncia muy seria...

AGE: - Son miles de millones los que maneja el narcotráfico en la provincia de Córdoba y hay miles y miles de chicos rotos con el narcotráfico. ¿Cuál es el ingreso natural de la droga? La Ruta Nacional 60, la Ruta Nacional 9, la Ruta Provincial 10, todas atraviesan el Norte de Córdoba. Políticamente, es un tema muy delicado el Norte de la provincia. Poner en esa zona a gente comprometida contra el narcotráfico, no tibios, es buena cosa para todos.

¿Que no haya re re elección los favorece de cara a las próximas Elecciones?

- Eso favorece al sistema porque termina con el caudillismo, con el feudalismo político. Ahora engendra nepotismo, otro problema nuevo. Se reconducen a través de esposas, hermanos, familiares. Pronto tendremos que tener una ley antinepotismo para evitar estas cosas, pero es un avance. La Constitución de Córdoba que reformamos en 1987 era sabia, a instancias del gobierno de Angeloz, que quería la reelección. Cuatro años y a su casa. Pongámosle cinco, pero a su casa. Porque cada vez que se va uno se desmantela un esquema de poder y eso le hace bien a la Democracia. Para mí, ocho años de una misma persona es mucho. La Constitución argentina que reformamos era sabia: seis años. Porque ahora gobiernan dos años y los años finales los pasan viendo cómo volver a quedarse en el lugar, tejiendo alianzas.

Las prioridades para la provincia de Córdoba

Aurelio García Elorrio es candidato a Gobernador representando a Encuentro Vecinal Córdoba. Sus principales preocupaciones sobre la realidad provincial son tres:

1.

“Vamos por lo más urgente. Córdoba tiene problemas que hay que abordar en el mediano plazo, en el largo plazo y otros de una urgencia, que hay que abordarlos ahora. El primer problema que nosotros identificamos, que está estrictamente vinculado con el tema de la seguridad, es miles y miles de chicos drogándose, consumiendo drogas sin dinero para financiarse. (...) Una vez que agotaron su capacidad de robarle y venderles todo a las propias familias, si no tienen más dinero terminan agrediendo a terceros. (...)

Nosotros tenemos un “proyecto estrella” que es una interacción entre el Estado y la comunidad en una Mesa Regional de Promoción Juvenil. (...)

Esa mesa dice qué necesitan los chicos de Jesús María para tener un proyecto de vida porque si los ayudamos a que descubran su proyecto de vida, no el que nosotros suponemos que ellos deben tener, los chicos pueden plantarse frente al consumo problemático. (...) Podemos llevarlos a visitar fábricas. Si no conocen los sistemas productivos modernos, ¿cómo van a querer ser parte de eso? Llevarlos a ver las carreras técnicas y universitarias. (...) Hay que sacarlos de Jesús María, por ejemplo. Que conozcan otras realidades, no solamente el microclima donde viven. (...) Ponerlos en actividades de servicio (...) Una persona no se conoce a sí misma sino hasta que sirve. (...) Introducirlos al mundo del Arte. ¿Cuántos pintores tenemos en Bouwer, que hubieran sido excelentes artistas plásticos, poetas? (...)

Hay miles de chicos que se nos mueren vivos porque como sociedad no fuimos capaces de darles la posibilidad de conocer su proyecto de vida”.

2.

“El desequilibrio de los poderes institucionales de Córdoba: nadie controla nada.

El Poder Judicial no controla al Poder Político. En realidad, lo controla cuando se va, siempre y cuando los que vengan no sean del mismo signo político.

La Legislatura no controla al Poder Político por los pactos bajo la mesa que hay.

Ni el Tribunal de Cuentas, ni los medios de comunicación porque hay una colonización total. Millones de dólares son drenados a los grupos más concentrados. (...)

No hay nadie que arbitre la conducta de todos nosotros, sino el que tiene poder”.

3.

“También hay que salvar la vida de miles de cordobesitos a los que antes de nacer les están quitando el derecho a vivir. Para nosotros ese es un tema central porque sabemos que no lo hacen por del derechos de la mujer, sino porque vienen los créditos internacionales para que le metamos duro con el tema del aborto y les interesa que haya muchos.

Schiaretti está haciendo más de los que uno se imagina porque eso está atado a créditos. No hablamos por hablar. Estas cosas nos han sucedido”.

28-04-2023