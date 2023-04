Carlos Cheble será precandidato de Juntos por el Cambio

Villa del Totoral. La Municipalidad de esta ciudad fue la primera del Norte cordobés que pegó las Elecciones Municipales con las Provinciales.

Antes del feriado por el Día de la Memoria, el Intendente y candidato de Hacemos por Córdoba, alberto Alaluf, publicó el decreto que establece el 25 de junio como la fecha de los comicios.

Así cumplió el compromiso que había asumido con Martín Llaryora.

Posibles rivales.

En Juntos por el Cambio, uno de los posibles contrincantes es Carlos Cheble.

¿Están tratando de ordenarse en el desorden generalizado?

Carlos Cheble (C.CH.): - En el Circuito Totoral hace un tiempo que veníamos organizándonos, conversando con los distintos sectores de Juntos por el Cambio: el Pro, el Frente Cívico y otros sectores del Radicalismo. Preparándonos para las Elecciones del 25 de junio. Luego de esas conversaciones, los distintos sectores han decidido que sea el precandidato que los represente cuando se defina cómo será la elección de los candidatos. Dentro del Radicalismo no tendremos Internas, en Juntos por el Cambio tampoco. Y no sabemos cuál será la mecánica mediante la cual se resolverán estos problemas que se nos presentan en toda la provincia.

La semana que viene haríamos un lanzamiento del sector para presentar los candidatos a Legislador, Intendente, concejales y tribunos de cuentas.

¿Por qué el Radicalismo de Totoral está siempre cerca de ganar, pero no lo hace?

C.CH.: - En 2015 fui candidato a Intendente y logramos un buen resultado, pese a que perdimos. También fuimos como Juntos por el Cambio. Hicimos un buen trabajo de unión. Pero dentro del Radicalismo surgieron algunas lógicas pretensiones de representar a la UCR. Para nosotros, la política es diálogo. Sin diálogo será muy difícil lograr algún avance en cualquier tipo de acuerdo. Y con el otro sector radical no hay diálogo porque están cerradas todas las puertas. De hecho, un emisario de esa fracción nos dijo que ya estaba todo cerrado, que era definitivo, así que no hay ningún tipo de apertura al diálogo. Nosotros creemos que si no vamos unidos no lograremos el objetivo que perseguimos, que es transformar la gestión municipal.

¿Ven agotada la eta del PJ?

C.CH.: - Ya tiene muchos años en el poder y se nota un achatamiento en la búsqueda de mejoras, en la generación de nuevas ideas. Y cansancio, porque no es fácil manejar una municipalidad como la de Villa del Totoral, una ciudad que ha crecido mucho.

¿Y ustedes ya tienen equipo técnico, al menos un esbozo de plataforma?

C.CH.: - Lo prioritario que la gente solicita es vivienda. Es un problema acuciante tanto por el costo de los alquileres como por la oferta escasa. Y es obvio que ya están faltando cloacas: hay domicilios que no tienen lugar para hacer pozos negros. La seguridad es otro tema que, últimamente, se agravó. Más allá de esto, vamos a trabajar con un equipo técnico en la planificación de todo lo que hay que hacer en infraestructura.

Usted es portador de apellido, porque su familia es radical histórica y por lo que hizo su hermano como Intendente.

C.CH.: - Mi hermano fue Intendente y tuvo muchos logros en cuanto a la gestión, como el gas natural, más de 300 viviendas, pavimento, escuelas. Posiblemente eso pueda ayudar un poco, pero los tiempos han cambiado. De todos modos, en los recorridos que estamos haciendo encontramos mucha gente que tiene un gran recuerdo de Miguel, como persona además de político. Fue un Intendente de puertas abiertas y que se brindó de lleno al pueblo.

Carlos sigue emocionándose al recordarlo. Además, el 9 de abril fue el aniversario de su muerte.

En Juntos por el Cambio hay dos dirigentes más que aspiran a gobernar Villa del Totoral: Cecilia Garay, a quien califican de más intransigente en su posición, y Norberto Toniutti.

Tampoco se descarta que el ex intendente y Ernesto “Tatú” Bernabey se presente por el Frente Peronista Cordobés acompañando a Federico Alesandri, del Frente de Todos.

14-04-2023