La restauración del chalet de Guyón quedó en “stand by”

Colonia Caroya. “Dadas las condiciones económicas del proceso licitatorio de la obra `Restauración del edificio de la casona del Parque de Guyón´, la misma, lamentablemente, no tendrá continuidad”.

Así de escueto y contundente fue el correo electrónico que mandaron desde la Dirección Nacional de Gestión de Obras del Ministerio de Obras Públicas de la Nación a la Municipalidad de Colonia Caroya tras conocerse el resultado de la licitación.

En enero, la Municipalidad llamó a licitación para la restauración y puesta en valor del chalet ubicado en el Parque Urbano María Rosa Fogliarini de Guyón.

La intención de la Municipalidad era contratar mano de obra y materiales por sistema “llave en mano” para recuperar el edificio y convertirlo en un espacio cultural completamente techado, respetando la estructura y diseño dispuestos por la familia que la habitó en el siglo pasado.

La Nación, a través de un programa de aportes a municipios para parques urbanos, había destinado 50 millones de pesos para la obra, pero el único oferente presentó un presupuesto de 172 millones más IVA, es decir, cuatro veces más que lo estipulado originalmente.

Esa oferta y la negativa del Intendente Gustavo Brandán de financiar la diferencia (150 millones de pesos) hizo caer el proyecto.

“La oferta supera ampliamente el monto actualizado del convenio, por lo que se solicita la gestión de su baja y la devolución del anticipo financiero otorgado oportunamente”, concluye el mail enviado desde las dependencias nacionales.

Son unos 15 millones de pesos los que la Municipalidad tiene que devolverle a la Nación al quedar trunca la obra.

Sin embargo, el intendente Gustavo Brandán anunció que gestionará nuevamente la llegada de ese aporte y una de las estrategias es modificar el proyecto de restauración para abaratar costos y que pueda ser 100 por ciento financiado por lo que el gobierno que encabeza Alberto Fernández esté dispuesto a ofrecer para el parque.

“Con recursos propios no lo vamos a hacer; hay muchas prioridades en la ciudad, pero quiero que la comunidad entienda que nosotros hemos gestionado esta línea de aportes, como también para muchos otros proyectos viales, de agua, de viviendas; algunos salen rápido, otros con demora y en algunos no recibimos ni respuesta, pero no hay peor gestión que la que no se hace; con la restauración de la casona del Parque insistiremos siempre que el monto alcance para la totalidad de la refacción prevista”, aclaró el primer mandatario caroyense.

31-03-2023