“Tenemos que ser humildes para escuchar a todos los sectores”

Villa del Totoral. El Intendente de Córdoba, Martín Llaryora, visitó esta ciudad el sábado y fue a la plazoleta de la Madre, epicentro del festejo de Carnaval organizado por la Municipalidad de la ciudad.

“Vengo a visitar amigos y a disfrutar de este evento que recupera Totoral después de muchísimos años -dijo- Felicito a ‘Bepi’ (Alberto Alaluf) por esta iniciativa; y recorrimos la localidad, donde hay muchas obras iniciadas; la obra de agua, que ya se terminó y ha dado respuesta a reclamos de hace muchos años; estuvimos hablando de lo que se está haciendo y de lo que vamos a hacer cuando trabajemos en conjunto, ya ayudándolo desde el gobierno provincial”.

¿Cuál es el ánimo de la gente?

- Nosotros no podemos parar. Tenemos que seguir adelante. Y en una Argentina muy complicada, con una inflación muy alta, niveles de pobreza inéditos, dos gobiernos que no han podido dar ninguna alternativa de solución, sino que se están empeorando las condiciones. Creo que esto tiene que ver con dos gobiernos de grieta, que apelaron a la división, a la confrontación y no a la unión nacional. (...) En ese marco, Córdoba es totalmente distinto. Cuando los turistas vienen a la provincia dicen “parece otro país” y es así porque hay un modelo que hace muchos años va generando una situación de progreso que se asienta en un trabajo con los sectores productivos, industriales, del trabajo conjunto, que genera diálogo, que trata continuamente de ser gobierno de unión. Como decía José Manuel De la Sota, “que tiende puentes, no que cava trincheras”. Y además se han hecho obras estratégicas, obras productivas. Estamos trabajando en todos lados. Vean ustedes, en Jesús María y Colonia Caroya, lo que se está haciendo. No hay que perder de vista que este nivel de obras también sostiene el empleo.

Pero ustedes son una nueva generación...

- Nosotros somos la garantía de que el ADN cordobés, de ir para adelante, de no parar, de privilegiar el trabajo, la producción y la industria, siga al frente. Y tomaremos las características básicas de los gobiernos cordobeses, pero con innovación. Nosotros somos una generación nueva y la mayoría de esta renovación dirigencial que, con nueva visión, nos permite generar una nueva coalición. Creo que De la Sota y Schiaretti construyeron el piso y nosotros tenemos que hacer el techo. Tendremos que terminar muchas obras que quedarán en marcha, pero también tendremos que generar una reforma con una nueva manera de ver que tiene nuestra generación y nuevos programas educativos, sanitarios, de seguridad, que sigan por una ruta de progreso. No creo en los liderazgos que plantean que todo está mal ni en los que creen que desde que llegaron ellos se inventa todo, aquellos que dicen que hay que refundar todo y después refunden todo.

¿Entre las novedades está el coalicionismo?

- Nosotros entendemos que hay que sumar. Cuando decimos que unimos a los cordobeses significa que las potencialidades que nos dan las encuestas no nos tiene que llenar de soberbia, sino todo lo contrario: tenemos que ser humildes para escuchar a todos los sectores para seguir haciendo las mejores propuestas pero, especialmente, para sumar. Y en algunos casos, no sólo partidos, sino dirigentes. Por eso planteamos un nuevo concepto, moderno, que tienen los países que se desarrollan, que es el concepto de coalición. Por eso sumamos Radicales, del PRO, Vecinalistas, Socialistas, porque creemos que todos tienen ideas para nutrir y aportar al progreso de Córdoba, entendiendo que a las verdades hay que construirlas entre todos y que la base del progreso también depende de escuchar distintas visiones con un único fin: el progreso de los cordobeses.

¿Cómo lo toman los sectores más ortodoxos, el gremialismo clásico?

- También contiene a los sectores del trabajo porque cuando decimos que el gobierno tiene que trabajar con los sectores privados es porque pensamos que gobernar es generar trabajo. Y no se puede generar trabajo sin inversión ni producción. Nosotros queremos generar trabajo porque nadie está contento con un subsidio o envía un hijo a un comedor popular. Para que haya trabajo, el gobierno debe allanarle el camino a sectores productivos y generar las condiciones con los sectores laborales para que las inversiones den puestos de trabajo mejorando la competitividad.

03-03-2023