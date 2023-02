Discapacidad: Jesús María trabaja en un registro propio

Jesús María. La responsable del Espacio Terapéutico Inclusivo (ETI) y del Complejo para la Discapacidad (COPADI), Graciela Cassarín, confirmó que trabajan con datos relevados en la Secretaría de Educación y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Jesús María para tener un mapa de la realidad y demanda de la población discapacitada en la ciudad.

“Hay mucha gente con discapacidad”, dijo, razón por la cual “estamos tratando de hacer un registro, aunque sea interno. Desde septiembre que venimos trabajando con un tablero de la Secretaría de Educación y Desarrollo Humano y de ahí estamos sacando datos”, confirmó.

Hasta el momento llevan contabilizadas, dentro del sistema formal, unas 200 personas que presentan algún tipo de discapacidad que amerita ser tratada.

“Pero, por supuesto que hay más”, señaló, dado que por fuera de este registro están las personas que no asisten a los centros de atención y asistencia municipal por desconocimiento, falta de voluntad, imposibilidad o bien porque tienen obra social y se atienden en el sector privado o en otro centro de salud.

“Estamos viendo el modo de poder hacer un registro a nivel regional para tener una mirada más amplia acerca de los servicios que se pueden ofrecer”, adelantó Graciela Cassarín, quien también integra la Mesa Regional de Discapacidad.

Las obras sociales.

Lo cierto es que, como suele ocurrir cuando el Estado presta servicios gratuitos en materia de salud, hay una gran población con obra social que se hace atender en el sector público a pesar de contar con acceso a prestaciones médicas.

¿Por qué razón? A veces, algunas obras sociales no responden a los compromisos asumidos en tiempo y forma.

No obstante, la responsable del ETI-COPADI aclaró: “La mayoría de la gente que nosotros atendemos es sin obra social”, aunque, a veces, se analizan situaciones particulares de personas con obra social que, por razones excepcionales, acceden a beneficios estatales.

“Nosotros hacemos consideraciones, pero a quien tiene obra social le invitamos que vaya a su obra social e insista porque, si no, estamos absorbiendo toda la demanda y no nos daría la vida para responder”, explicó.

Lo que debe quedar claro es que no se le niega la contención, asesoramiento y opciones a ninguno de los vecinos que llegan al espacio municipal porque no logran acceder a una respuesta satisfactoria desde su prestadora médica: “Nosotros tratamos de acompañarlos. Nuestra trabajadora social intenta buscar en la obra social qué pasa y tratamos de que esa persona sea acompañada de algún modo o, si no, ofrecemos talleres. El que ya tiene obra social, tratamos de que vaya por la obra social pero no dejamos de atenderlo”.

Más información.

Los servicios de estimulación temprana funcionan en todos los dispensarios de la ciudad.

También hay servicios de detección precoz en las salas cuna del ex IMEI, en Bº Sierras y Parque, en la Capilla de Ntra. Sra. de Fátima y en el COPADI -calle Congreso 930, Bº Latinoamérica-.

Las entrevistas de admisión son de lunes a viernes, de 7 a 14.

Tel. 3525-443729. Vía whatsapp: 3525-539042

26-02-2023