Mi Granja invita a la Fiesta Provincial del Huevo

Mi Granja. Este viernes y el sábado se hace la 15ª Fiesta Provincial del Huevo en esta localidad. Fue creada en 2009 con los objetivos de hacer conocer la localidad y de rendirles homenaje a sus granjeros, quienes fueron los primeros habitantes, ya que donde está la localidad era zona de granjas avícolas. Si bien sigue habiendo algunas, ya no son la cantidad que había en esos tiempos.

“Además, tenemos el inconveniente de que se confunde mucho Mi Granja con La Granja, de modo que decidimos hacer una fiesta que nos identifique”, explicó la intendenta Claudia Acosta.

“Hace tres o cuatro años que esta fiesta empezó a imponerse y a ser uno de los mejores festivales de la zona; en la época de pandemia no la hicimos y ahora la gente está muy entusiasmada; y traemos dos artistas importantes: Sergio Galleguillo para el viernes y El Indio Lucio Rojas para el sábado, además de Cacho Buenaventura, Los del Suquía y artistas locales… ¡Se pone muy lindo!”, añadió.

La Fiesta Provincial del Huevo se hace en una plaza que se ha convertido en el predio del festival, ubicada a 200 metros de la Ruta A88 (Av. Las Malvinas) y muy fácilmente identificable.

La entrada es muy económica (1.500 pesos la general y 100 pesos los jubilados), ya que la finalidad no es recaudar, sino propiciar el encuentro de la comunidad y promocionar la localidad. De hecho, ya es un festival que está impuesto en la zona.

Del mismo modo, los puestos gastronómicos que se montan para esta ocasión tienen precios muy accesibles.

Cabe acotar que en otro sector se realiza una feria de artesanías, donde hay confirmados 40 expositores.

El pueblo.

Mi Granja tiene unos 3 mil habitantes. Es la última localidad del Departamento Colón hacia el Este, ubicada a 18 Km de la ciudad de Córdoba. Sus vecinos más próximos son Malvinas Argentinas y Monte Cristo, que pertenece al Departamento Río Primero.

Se puede acceder desde la Ruta A88 o desde la Ruta 19.

Su fundador fue el dueño de estas tierras: Agustín Villafañe del Viso, quien tuvo la iniciativa de lotear y crear el primer centro granjero e industrial del país, en 1967.

Claudia Acosta está a la frente de la Intendencia hace 16 años.

En este período de gobierno, una de sus prioridades es el Parque Industrial, aprobado, reconocido y apoyado como tal por el Gobierno de la Provincia. Sobre la Ruta 19 tiene una zona industrial donde están radicadas unas 40 empresas.

A nivel social, están levantando un centro de salud de casi 1.200 m2 cubiertos de superficie, hecho con recursos propios.

También han donado un terreno para hacer un club, han comprado otros para un plan de viviendas y construyeron un nuevo edificio municipal.

En 2022, encararon el adoquinado de 20 cuadras, la mitad de las cuales fueron financiadas por el programa nacional Argentina Hace. Con esta obra, el 70 por ciento del pueblo está asfaltado y en el resto de las calles tienen cordón cuneta en el 95 por ciento de la red vial. Además, toda la zona urbana tiene iluminación LED. La totalidad de estas mejoras de infraestructura se hicieron con fondos municipales.

No obstante, para Claudia Acosta lo más importante de su gestión es haber logrado un edificio para la escuela Primaria y abrir el Secundario: “Este fue uno de los temas que me llevó a incursionar en la política; estando tan cerca de Córdoba no teníamos escuela; los chicos de los seis grados estaban amontonados en dos aulas”.

En estos días, Mi Granja estará de fiesta y su Intendenta está al frente de la organización: “Yo invito a la gente a que venga este fin de semana, que si Dios quiere va a estar lindo; es un espectáculo muy familiar, súper tranquilo porque así es nuestro pueblo; se van a divertir y es muy económico todo”.

02-02-2023