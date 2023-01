Jesús María. El viernes pasado se reunieron dirigentes de la Comisión de Enlace, integrada por la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Coninagro, con el ministro de E-conomía de la Nación, Sergio Massa.

No hubo anuncios ni medidas concretas para el sector agrícola, que enfrenta una de las sequías más graves de los últimos años y que podría afectar hasta 2 puntos del PBI nacional.

En cambio, acordaron establecer un cronograma de trabajo para tomar medidas económicas, fiscales, financieras y aduaneras que anunciarían en febrero.

En principio, el Ejecutivo nacional aplicaría medidas puntuales y sectoriales que no incluirían, por ejemplo, una disminución en las alícuotas de los derechos de exportación o una modificación en el tipo de cambio para la actividad exportadora.

Una vez más, en Córdoba comienza a gestarse un núcleo duro que exige medidas y anuncios concretos frente a la estrategia más dialoguista y tiempista de los dirigentes de la Mesa.

Ruptura.

El vicepresidente de CRA, Gabriel de Raedemaeker, señaló que en Córdoba eran partidarios de no asistir a la reunión porque era “una puesta en escena de anuncios vacíos que ni siquiera fueron anuncios”.

En la misma sintonía se manifestó el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Pablo Martínez, para quien la Mesa de Enlace volvió a ser rehén de una foto política.

Pero también hizo una declaración de “pocos amigos” al ser consultado por Perfil Córdoba: “Hay algunos jugadores de la Mesa de Enlace que tienen compromisos y van a pedir algunos subsidios y no tenemos que ir a pedir una dádiva. Yo me la banco si soy productor e inversor y si hay seca o piedra, problema mío. Hay zonas donde los maíces no florecieron, están secos, pero bueno, es un riesgo, no quiero un subsidio. Queremos que no nos saquen con las retenciones y liberen los mercados. Ahí hay que trabajar”.

Y redobló la apuesta: según el periodista José Busaniche, analizarán si siguen siendo parte de CRA. “Nos tenemos que ir de Cartez y de CRA si Jorge Chemes no nos atiende ni acusa lo que le estamos pidiendo desde Córdoba. ¿Qué sentido tiene seguir ahí?”, dijo Martínez.

Para el dirigente, “en estas reuniones hay que pedir acciones concretas. Hay sectores que están con necesidades urgentes, como el de la carne y la leche, muy afectados. La cosecha de soja, trigo, maíz ya está jugada en buena parte. Pero hay que pedir medidas concretas, que bajen a 0 por ciento las retenciones a la carne y a la leche que hoy tiene 9 por ciento, que liberen las exportaciones y vayamos a una libertad de mercado, eso hay que reclamar”.

Su propuesta de solución es usar el dinero de 150 mil planes sociales que se darán de baja para sacarle a la carne el 9 por ciento de retenciones y liberar las exportaciones, lo que sería un buen incentivo para seguir produciendo y evitar que queden en la calle los pequeños productores.

Actualmente, la Sociedad Rural de Jesús María es muy fuerte en el país: tiene 3 mil establecimientos y productores asociados en cinco Departamentos del Norte de la provincia y alianzas con otras sociedades de la región.

80 años de historia.

CRA fue fundada en 1943 y ha crecido hasta contar con 16 confederaciones y federaciones, integradas a su vez por más de 300 sociedades rurales de todo el país, quienes representan a poco más de 109 mil productores agropecuarios.

Se trata de una organización que no reúne a productores individuales, sino a federaciones y confederaciones.

Un espíritu federalista inspiró su creación, en 1943. Hasta ese momento, los patrones rurales estaban divididos en dos grandes grupos, socialmente muy diferentes: los grandes estancieros y terratenientes, asociados en la Sociedad Rural Argentina, creada en 1866, y la Federación Agraria Argentina, creada en 1912, que agrupaba, principalmente, pequeños chacareros y agricultores, incluyendo en la misma a los arrendatarios.

La Rural de Jesús María pertenece a CARTEZ (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona), que nuclea a entidades de Córdoba, La Rioja, Catamarca y Sur de San Luis.

