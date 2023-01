“Chipata”: Profeta en su tierra

Jesús María. El 20 de marzo de 2022, una de las voces de Sonido Extremo, Gustavo “Chipata” Oliva, decía para este diario: “Quiero llegar al Festival”. Claramente decretado, el sueño se convertía en realidad el 10 de noviembre, en el anuncio de la grilla artística del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, cuando apareció su nombre entre las figuras del 6 de enero, noche inaugural de la 57ª edición de la fiesta gaucha.

“Siento orgullo porque es actuar en mi casa; paso todos los días por acá”, dice mientras mira el Anfiteatro José Hernández sin disimular la alegría en la comisura de sus labios y con la mirada puesta en el Martín Fierro.

“Cuando empecé en Sonido Extremo tuve la posibilidad de tocar en este anfiteatro para un Día de la Primavera que tocó Jean Carlos y ahora, para una edición en el Festival, con tantos artistas, de los mejores que pasan por este escenario, me da mucha alegría; es un regalo para mi familia, para mí, que he luchado tantos años”, dice.

A 20 años de su debut como cantante, el dueño de una puesta en escena que incluye canciones que rinden tributo a su ídolo, Jean Carlos, salsa, merengue, coreografías de las más extravagantes, un look fuera de serie y una ferviente relación con sus seguidores, que no dejan de ovacionarlo ni llenar cada evento en el que se presenta, “Chipata” prepara un show con sello local y para el mundo.

“Te das cuenta cuando algo es lindo porque tenés química, llegás a la gente, les transmitís algo, te aplauden, te pegan un grito”, dice quien se animó a cantar a los 14 años, tras llegar a la final de un concurso de imitadores de Jean Carlos en el programa de la televisión cordobesa “Lagarto Show”. Luego pasó por el grupo Tentación y una carrera en la música. El resto va siendo historia... de la buena.

“Yo soy conocido gracias a Jean Carlos, a Dios, a la Virgen y a mi familia; Jean Carlos me abrió el camino y Jesús María me dio muchas oportunidades, sobre todo en la pandemia porque empecé a tener bailes y donde íbamos, gustaba; mi gente de Jesús María me levantó el pulgar, me dio posibilidades”, afirma al mencionar a Víctor Pérez quien, asegura, es un buen jefe, pero mejor amigo.

El año 2022 vino con regalo por partida doble: la convocatoria para el Festival y el nacimiento de su primer hijo, Lionel, quien le da un valor agregado a su momento personal y profesional.

“Es el regalo más lindo que me dio la vida, aparte de mi madre; es la sensación más linda tenerlo, tocarlo, que se ría; espero que Dios me siga dando salud para seguir teniéndolo; la vida pasa rápido y no tenemos nada comprado, pero me gustaría que alguna vez me acompañe en el escenario”, concluye el artista de Jesús María que es profeta en su tierra.

