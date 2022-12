Jesús María. El reconocido cantor local Marcelo Bracamonte, actuará el domingo 15 de enero de 2023 en la 57ª edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de la ciudad que lo vio nacer y ya se prepara con un repertorio que garantiza folklore, tango y canciones melódicas.

“El escenario de Jesús María es mi adoración; lo mirás y decís: ‘Tengo que estar ahí arriba’ (...) Quiero darme el gusto de que alguien de acá pueda hacer la zamba del Festival porque yo camino las calles de acá, viví a un cuadra del anfiteatro y lo vivo desde chico”, dice.

Y ya está trabajando en el repertorio que presentará la misma noche en la que actuarán Los Palmeras, Sele Vera, Orellana Lucca y Damián Córdoba. Bracamonte anticipa una mixtura entre temas del cancionero popular argentino y de su autoría.

“Este festival me encuentra con una madurez artística muy linda: me preguntan qué estilo hago y yo digo que el que me hace bien (...); me encanta esa posibilidad de adaptarme, que me haya desafiado a cantar cosas diferentes”, cuenta.

Cantor de toda la vida.

Marcelo Bracamonte, hijo de Nicolás Bracamonte y Victoria Cejas; hermano de Jorge y Brenda, empezó su carrera artística a los 7 años, en 1977, cuando se subió por primera vez a cantar y tocar la guitarra en un evento de la fábrica Eveready, en Jesús María.

Pasaron los años y con ellos la práctica de la guitarra. Llegada la adolescencia, en 1982, armó el grupo de música Latinoamericana Los Huarpes, bajo la dirección musical de Raúl “Mona” Morandini, de Tuakay Taqui.

“Ese grupo duró hasta el ‘87; estábamos con Pablo Peschiutta, ‘Ricky’ Ruiz, el ‘Tuti’ Vega, ‘la vaquita’ Ligorria y alguno más de quien hoy no me acuerdo”, rememora Marcelo entre risas.

Ya en tiempos de Facultad -estudió Medicina en la UNC- fundó el conjunto Ivana y los Mayta, grupo que se desarmó cuando decidió priorizar sus estudios.

“Me quedé solo; ese verano busqué hacer guardias los sábados porque no quería escuchar música ni ir a festivales porque no podía estar”, confiesa.

Llegado el 2000, y con título en la mano, volvieron Los Mayta, formación con la cual grabó y editó tres discos. El otro integrante de dúo era Javier Ramis, con quien fueron distinguidos por el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María por la realización del videoclip del tema “Del Norte cordobés” y reconocidos con una Mención Especial.

Para el inicio del “Nuevo Milenio”, entre la profesión y el oficio, Marcelo conoció a Mariela, quien a la fecha es su esposa y madre de sus hijos, Jeremías y Lautaro.

Su carrera solista despegó en 2010, cuando Pedro y Franco Favini produjeron su primer disco, “Para volver a vivir”.

Similar suerte lo encontró dos años después, con la llegada del álbum “Mi camino”; y en la actualidad se luce con su más reciente material “Piel de luna”, con el que llegan los logros de giras por todo el país, Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia y Venezuela.

18-12-2022