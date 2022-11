“Volver al Festival de Jesús María es una fiesta”

Jesús María. La reconocida intérprete de Jesús María, Ana Rodríguez, volverá al Escenario Martín Fierro el 13 de enero de 2023 para ser de la partida de las noches de color y coraje del Festival Nacional de Doma y Folklore de la ciudad donde creció.

“Muy agradecida a la comisión, que nos recibió la propuesta amablemente y con mucho amor; para mí, el Festival es una fiesta, es una alegría tremenda; de chica no lo he podido ver, es un nuevo capítulo, un nuevo sentir”, dijo tras saber de su presencia en la fiesta gaucha de enero, jornada en la cual también actuarán El Chaqueño Palavecino, Los 4 de Córdoba, La Callejera, entre otros grandes artistas.

Para la ocasión, la joven formada musicalmente por Acides Pacheco y Velia Puiatti, estrenará un cuarteto integrado por Martin Barroso, en piano; Diego Tercel, en percusión; y Cristian Andrada, en contrabajo, con un repertorio inspirado en grandes artistas latinoamericanos de la talla de Mercedes Sosa, Violeta Parra, Eduardo Falú, Los Carabajal, Lila Downs, entre otros.

“En este último tiempo, resultado de recorrer lugares pequeños y también poder viajar al exterior para llevar nuestra música –realizó tres giras por México en el marco del Festival Internacional de Música y Danza-y traer de allá, nuestra propuesta es una urdimbre de géneros y estilos latinoamericanos (...) que tiene como base nuestra música popular argentina”, dice la cantante, que ya goza del reconocimiento de haber sido Revelación y Distinción Jesús María durante su adolescencia.

A los 16 también fue finalista del Pre Cosquín: “¡Nos falta la Consagración en Jesús María! ¿Por qué no? ¡Que llegue pronto!”, dice riendo e intencionando un anhelo que, asegura, se volvió a encender en enero de 2022 al recordar la actuación para los 50 años del Festival.

Una artista de acá.

Ana nació en Jesús María el 4 de diciembre de 1991. Es hija de Claudia Ferreyra y José Rodríguez y hermana de Milagros y Rosario, familia que la artista describe como “musical”, no por oficio o profesión, sino por el cultivo del amor por la música.

Su carrera empezó a los 8 años, cuando les dijo a sus padres que quería cantar y ellos no dudaron en invertir en regalarle su primera guitarra e iniciarla en clases de canto.

“Me empezaron a llevar a las primeras audiciones hasta subir al Festival de Jesús María, a los 12 años; fue muy emocionante cumplir un sueño a esa edad; también por ser de acá, es algo muy emocionante y dio pie para que se abran nuevos caminos”.

Un nudo en la garganta.

Ana cantó el Himno Nacional Argentino, el 10 de noviembre, Día de la Tradición, en el lanzamiento del 57° Festival Nacional de Doma y Folklore.

“Haber cantado el Himno fue un momento de emociones fuertes; tenía un nudo en la garganta como si no hubiera cantado en mi vida, cosa que no me pasa porque me es normal y estaba como queriendo largarme a llorar, pero respiré profundo; quizás, esa emoción haya estado guardada de mucho tiempo de ganas de estar presente”, concluyó.

26-11-2022