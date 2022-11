Preocupa la sequía en el Norte de Córdoba

Toda la zona. Productores y entidades que los agrupan, en especial la Sociedad Rural de Jesús María, vienen alertando sobre el impacto de la sequía en el Arco Noroeste de la provincia.

En una zona donde priman los pequeños y medianos productores ganaderos, la principal preocupación continúa siendo la falta de pasturas, fundamentales para la alimentación animal.

Frente a este escenario, La Rural de Jesús María exigió, junto a otras entidades del Norte cordobés, que la Provincia declare la Emergencia Agropecuaria.

“Nunca he visto un año tan feo como éste; duele ver que lo que llevó tanto tiempo de trabajo se pierda", se lamentó Mario Villarreal, pequeño productor ganadero.

Con respecto a las lluvias del último fin de semana, las mismas no fueron suficientes para paliar la problemática. Según registros de los socios de entidad gremial agropecuaria de Jesús María, mientras en San Francisco del Chañar no llovieron más de 20 mm, en la zona de Chuña Huasi no superaron los 10 mm.

Ante la falta de perspectivas para el sector, varios productores están decidiendo mutar sus planteos ganaderos, vendiendo parte de sus rodeos y dejando sólo las terneras chicas para empezar de nuevo.

"Hay que saber desprenderse de los animales a tiempo o tener un Plan B para años de sequía anunciada", concluyó Santiago Naselo.

Hasta enero, pocas lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico trimestral con los valores de lluvias y temperaturas esperados para el período Noviembre/Diciembre/Enero.

En el caso de Córdoba, el panorama no es muy alentador. La perspectiva de precipitación es “inferior a lo normal”, por lo que nuestra región seguirá con una situación de reservas escasas o sequía.

Por otro lado, se esperan calores superiores a los habituales, que podrían incrementar el estrés de los cultivos, sobre todo en el centro/este del país.

24-11-2022