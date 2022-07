Las denuncias por cyberdelitos se multiplicaron por 10 en dos años

Córdoba. El Jefe de la División Defraudación y Estafas de la Policía de la Provincia de Córdoba, Crio. Germán Matías Arévalo, indicó que, en lo que va de este año, de cada 1000 casos investigados en su área, el 35 por ciento fueron denuncias de cyberdelitos, mientras que en 2020 este tipo de delitos significaban de un 3 a un 4 por ciento de las investigaciones.

Cabe aclarar, tal cual lo cual lo destacó el Jefe policial que, al igual que ocurre con otros delitos, no todos son denunciados, por lo que las estadísticas constituyen un dato relativo.

También vale destacar que las cyberestafas, tan comunes por estos días en la región, están incluidas en este rubro junto con lo que se conoce como “pornografía infantil”, por ejemplo.

El incremento de los robos por internet se multiplicó durante la pandemia, ya que creció sensiblemente la cantidad de operaciones realizadas on line por los clientes y usuarios.

A la vez, el ingenio y habilidad de los delincuentes siempre se va actualizando para estar al día con el motivo del ardid y que éste resulte creíble: subsidios o prestamos de ANSES, turnos de vacunación COVID, beneficios de algún ministerio o entidad, trámites ante empresas de servicios o ventas de dólares a un precio más bajo, por ejemplo.

El objetivo siempre es el mismo: adueñarse de los usuarios y las claves o contraseñas. Justamente, eso es lo que debemos evitar para no caer en la estafa.

La recomendación más simple que dan en la Policía es “mantenerse mínimamente informado y desconfiar”.

Ante la reiteración de casos en los últimos días, en nuestra zona, el Jefe de Defraudaciones de la Policía especuló que los delincuentes pueden haber comprado una base de datos que incluya información de personas de la región. Este tipo de compra-venta no está permitida legalmente, pe-ro no es algo que en la práctica no hagan quienes están al margen de la ley.

A estos delitos, los investigadores los llaman de “Ingeniería Social” por la complejidad que implican en su proceso de ejecución: se hacen por “pasos” y, muchas veces, combinando varias modalidades.

Formas de engaño más comunes

- Por mail: Phishing

Es un correo electrónico que aparenta ser legítimo. Se utiliza para que la persona destinataria abra un enlace, complete formularios con información personal o descargue archivos que contienen malware o programas maliciosos. En caso de recibirlo, se recomienda eliminarlo de inmediato.

- Por sms o mensaje: Smishing

Es una modalidad de estafa mediante mensajes de texto o cualquier aplicación de mensajería que tiene como objetivo obtener información privada. Se recomienda eliminar el mensaje.

- Robo de identidad: Spoofing

Es el uso de técnicas de suplantación de identidad. Hay diferentes tipos, entre ellos el envío de correos electrónicos o páginas fraudulentas, falsificación de dispositivos o direcciones IP. Son maliciosos. Es decir, quienes realizan este tipo de fraudes buscan hacerse pasar por otras personas, organizaciones o empresas para acceder a datos personales, distribuir malware o generar algún tipo de perjuicio.

Consejos para proteger las cuentas

- Nunca compartas tu clave de Home Banking, clave Token ni ningún otro dato personal. Recordá que el Banco jamás te solicitará esta información.

- No des información personal. No comentes publicaciones en redes sociales con tu información personal. Por ejemplo: tu DNI, teléfono, números de tarjeta y contraseñas.

- Cuentas verificadas. Chequeá siempre estar hablando con una cuenta oficial en redes sociales: los Bancos operan a través de cuentas verificadas, es decir que poseen una tilde azul al lado de su nombre. Reportá y bloqueá cualquier contacto sospechoso en redes.

- Llamadas sospechosas. Ningún representante del Banco te llamará para pedirte que acudas a un cajero automático a gestionar tus claves y compartirlas vía WhatsApp.

- Transferencias bancarias. Si recibís un aviso sobre un supuesto error al realizar una transferencia bancaria, no respondas y comunicáte con el Banco.

- Correos fraudulentos. Leé cada correo electrónico recibido con cuidado. Verificá que los sitios remitentes sean legítimos. No ingreses datos personales en sitios por medio de enlaces que llegan por correo electrónico porque podrían ser fraudulentos.

- Sitios web falsos. Antes de ingresar información, aseguráte de estar en la página legítima. Si algo te llama la atención, como por ejemplo que la URL y/o el nombre del Banco están escritos de otra manera, cerrá la página y volvé a ingresar. Hay sitios web que se hacen pasar por Bancos para estafar clientes.

- Uso de equipos de redes wifi públicas. Evitá ingresar a Home Banking y Mobile Banking desde equipos públicos o de terceros, como redes abiertas de locutorios, hoteles, universidades, colegios y afines. No uses redes de wi-fi públicas para acceder a sitios que requieran contraseñas.

- Recordá cerrar sesión en Home Banking y Mobile Banking cada vez que finalices tus operaciones online.

- Contraseñas fuertes. Usá contraseñas fuertes mezclando mayúsculas, minúsculas y números. Tienen que ser fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar por otras personas. No uses la misma clave para distintas aplicaciones, cuentas, plataformas o sitios.

- Uso de contraseñas. Deshabilita la función de autocompletado de claves del navegador web y de Mobile Banking. No guardes tus claves en tu celular.

- Activá la autenticidad de dos factores. Esta herramienta es una capa adicional de seguridad que ayuda a verificar que sólo la persona usuaria de la cuenta pueda acceder a sus redes sociales y plataformas digitales.

- Actualizá tu navegador. Mantené actualizado el navegador, el antivirus, el sistema operativo de tus equipos y de las aplicaciones.

- Se recomienda agregar un código de bloqueo, patrón o acceso biométrico. Esto ayuda a que la aplicación bancaria sea más segura, en especialmente si se pierde el celular.

Fuente: ABAPPRA (Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina)

30-07-2022