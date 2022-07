“Mi postura es abrir el debate”

Jesús María. Juan Ignacio López fue nueve años el Secretario General del Festival Nacional de Doma y Folklore, mientras Nicolás Tottis era presidente.

Ni bien pasó la edición 2022 de la fiesta gaucha, Tottis empezó a plantear la posibilidad de dejar el cargo y le preguntó a su amigo y colaborador si estaba dispuesto a aceptar el desafío de reemplazarlo.

¿Cómo será el Festival que imagina el nuevo presidente?

Prudente, respondió con seguridad y contundencia: “En esta primera edición, que vamos a tener en enero, no veremos muchos cambios porque estamos muy sobre la fecha. Pero, paralelamente a su organización, vamos a trabajar en pensar en eventuales cambios para la edición 58 y hacer un festival que sea sostenible por 50 años más”.

En el aniversario del Festival, el pasado 16 de mayo, Nicolás Tottis habló de los cambios que necesitaba el espectáculo.

Para López, el folklore es prioritario, “pero también tenemos que estar con los ojos abiertos que las nuevas generaciones tienen otros gustos musicales y tenemos que abrirles el espacio también a esos géneros”.

No obstante, hizo un interesante planteo: “Tenemos que trabajar para tratar de conseguir nuevos grupos folklóricos convocantes que puedan sumar a la fiesta. Estos últimos años hemos tenido nuevos valores y hay que potenciarlos (...) Este es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto, todos los festivales de folklore para mantener viva nuestra tradición”.

Jineteada sí.

Por supuesto, el tema ineludible es qué pasará con la jineteada.

“La jineteada continuará siendo nuestra bandera”, dijo sin vueltas, pero con varias salvedades.

La primera: “Tenemos que comprender que tenemos que trabajar en conjunto para defender este deporte. Tenemos un gran avance y es que la Confederación Gaucha Argentina ha sido incorporada a la Confederación de Deportes de la Nación y nos ha pedido trabajar en unificar el reglamento de jineteada; y a eso lo vamos a apoyar porque si nos ponemos a trabajar este deporte perdurará muchos años”.

La segunda: “Venimos analizando estos últimos años que hay provincias donde no se está haciendo mucha jineteada y eso lleva a que, cuando vienen a Jesús María, un campeonato que no es como un clasificatorio de un día, sino que dura 10 noches, terminan golpeados los jinetes; si comprendemos todos que tenemos que trabajar en conjunto y en un mismo sentido, no vamos a reducir las delegaciones, pero estamos viendo esto con preocupación”.

“Uno se va enterando de la forma en que seleccionan a los jinetes y no es la mejor -añadió-. Hacen un único clasificatorio, cuando en nuestro reglamento exigimos cuatro; se esa forma garantizamos que vienen los mejores jinetes a animar las noches de Jesús María, por el bien de nuestro espectáculo y la seguridad física de ellos”.

Cada provincia va informando acerca de la realización de los clasificatorios, pero el Festival no tiene recursos suficientes para controlarlos. Muchas veces, los siguen por los programas de jineteadas que se hacen en televisión.

Cambios institucionales.

Semanas antes de la Asamblea, en varios establecimientos educacionales asociados al Festival se debatió sobre la necesidad de hacer cambios al Estatuto y incorporar a las escuelas no asociadas.

López respondió a esas inquietudes: “Mi postura es abrir el debate; no es algo que podamos decidir en la Comisión Directiva, sino que tiene que convocarse a una Asamblea. Lo que me propuse es abrir el diálogo de todos los puntos que nos han propuesto dos de las escuelas, como la incorporación de nuevas asociadas, la forma de distribución de utilidades, la duración de los mandatos; para a trabajar para llegar con un consenso a septiembre u octubre y hacer una Asamblea extraordinaria donde se decida si se da lugar a esos cambios; pero tenemos que ser conscientes que no podemos hacer oídos sordos a los reclamos de la sociedad de nuestra zona”.

El nuevo presidente del Festival hizo algunas advertencias al respecto: “Hay que renovar las instituciones; es una demanda que se hace en algún momento en todas las instituciones; pero también tenemos que tener en cuenta que somos una asociación de cooperadoras escolares y en todas las escuelas nos cuesta conformarlas comisiones (...) Hubo cooperadoras que debieron hacer un cuarto intermedio para poder constituir la comisión. Entonces, necesitamos el compromiso de las comunidades educativas de todas las cuelas de sumarse a las cooperadoras porque ese cambio traerá reflejado un cambio en el Festival”.

López y Tottis ya le acercaron las inquietudes de las cooperadoras asociadas al Consejo Consultor y piensan escuchar a distintos actores. Cabe recordar que el último intento de reforma derivó en consultas hasta con los intendentes de la micro región.

07-07-2022