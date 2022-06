Entregaron Escrituras a vecinos de Bº La Costanera

Jesús María. La Municipalidad busca regularizar los dominios de 98 terrenos en Bº La Costanera, sobre los cuales inició el proceso a tal efecto a comienzos de este año. Los terrenos están a nombre de la Municipalidad.

El asentamiento empezó en el año 1972 y desde entonces ha cambiado la situación particular de cada grupo familiar. De hecho, en ese centenar de lotes viven cerca de 250 familias.

Quienes no tienen problemas de sucesiones ni causas judicializadas fueron relevados por funcionarios de Hábitat municipal para ver quiénes están en condiciones de acceder a la Escritura gratuita.

“Habrá casos en los que, si no se ponen de acuerdo, nosotros no tenemos la facultad de atribuirle la propiedad del terreno a alguien; la idea es limpiar lo más posible, pero esas personas que no lleguen a un arreglo tendrán que hacer una Escritura común y pagarla”, explicó en el mes de febrero la Dra. Betiana Fernández, quien inició un paciente trabajo para explicarle a cada interesado cómo solucionar su situación de la manera más ventajosa y ha seguido los expedientes casi artesanalmente.

Equipos de la Dirección de Jurisdicción y Regularización Dominial y Fiscal dependiente del Ministerio de Promoción del Empleo y la Economía Familiar de la Provincia vinieron a Jesús María a verificar los datos que había recogido el personal de Hábitat, casa por casa, en 2021.

Este miércoles, el intendente Luis Picat y el secretario de Gobierno, Federico Zárate, acompañaron a 50 familias que ya son verdaderos propietarios de sus hogares.

15-06-2022