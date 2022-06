“Antes de cambiar el formato, hay que modificar el Estatuto”

Colonia Caroya. En la última reunión de tablas de la Asociación de Cooperadoras Escolares, organizadora del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, se presentó una inesperada propuesta, elaborada por uno de los colegios asociados: modificar el Estatuto.

La idea tomó forma cuando la Cooperadora del IPEM 165 Pbro. José Bonoris, de Colonia Caroya, renovó sus autoridades y avanzó en un pedido formal para cambiar -y agregar- al menos nueve puntos que desde el establecimiento educativo de Nivel Medio consideran importantes.

El primero es aceptar, de manera gradual, la incorporación de las escuelas públicas de Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate: Son los Centros Educativos República de Italia y Coronel Pascual Pringles, el IPEM 165 Giovanni Bosco, el IPET 412 y el IPET 361 José Gabriel Brochero.

“La última edición ha tenido un éxito tremendo; entonces tenemos que mantener la vara alta para reducir costos, lograr igual o más utilidades y sumar a más cooperadoras; en la escuela trabajamos valores de respeto, participación y solidaridad, pero por otro lado hacemos otra cosa; no podemos ganar un peso más para tener mi escuela bella y pintada, en desmedro de otras que no pueden participar”, empezó diciendo el Director del Bonoris, Prof. Salvador Lucero.

Y arremetió contra el Estatuto del Festival: “Es arcaico, vetusto. En su momento tuvo razón de ser, pero con los cambios sociales necesita actualizarse. Lo han maquillado, pero necesita cambios profundos”.

Otro punto que ponen a consideración Lucero y la cooperadora del colegio a su cargo es la creación de un Código de Ética: “Proponemos que se comience a trabajar en esas normas y valores que van a asegurar el comportamiento de los que trabajan ad honorem y los que son trabajadores rentados”.

También fue muy crítico con las actitudes de algunas personas que asisten a las asambleas de las cooperadoras para que lo postulen al cargo en el Festival: “Pedimos un límite de permanencia como miembros de la Comisión Directiva. Muchos papás no se involucran porque siempre están los mismos. Y eso no es democrático, no es participativo. Vemos que hay personas atornilladas en la silla”.

“Hay quienes se postulan a un cargo en el Festival y, cuando la cooperadora decide reemplazarlos, buscan otra escuela con menor representatividad de padres y se vuelven a insertar; eso le quita transparencia, no es ético, es inmoral; no se puede permitir. Hay que desterrar esa práctica del Festival”, dijo de manera contundente.

La nota del IPEM 165 Pbro. José Bonoris fue leída en la reunión del pasado martes.

En la misma jornada entró una nota del IPEM 272 Domingo F. Sarmiento, de Jesús María, que también pidió un cambio, pero solamente en la modalidad de reparto de las utilidades.

Lucero compartió ese ítem: “No nos parece justa la distribución de dinero cuando se tiene en cuenta la cantidad de alumnos. Queremos un reparto equitativo para poder incluir a más escuelas”.

Otra propuesta es impedir que los presidentes de cooperadoras escolares formen parte de la Comisión Directiva del Festival: “No se puede ser juez y parte, porque los intereses de la escuela y del Festival pueden llegar a ser contrapuestos -arguyeron-. Entonces, los presidentes de cooperadoras deben estar en el órgano de contralor”.

Por último, y en referencia a las últimas declaraciones de Nicolás Tottis anunciando a los medios de prensa que debiera haber un cambio de formato de la fiesta, Lucero respondió: “Antes de ir a los cambios del formato, los que no comparto, hay que modificar el Estatuto”.

Directivos y presidentes de las 20 cooperadoras escolares quedarán en la disyuntiva de definir cuál es el cambio más prioritario que necesita una de las instituciones más influyentes de nuestra región.

02-06-2022