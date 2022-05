Los mensajes que dejó el 25 de Mayo

“Hoy, vos, tu familia, la mía, somos libres. Libres para decir lo que pensamos, aunque los demás no estén de acuerdo. Libres para denunciar los que contaminan el aire o incendian los bosques. Libres para tener amigos sanos y enfermos, de todas las religiones y de cualquier clase social. Libres para equivocarnos, reconocerlo y enmendar el error. Libres para hacer uso de nuestras capacidades y talentos, buscando oportunidades o aprovechándolas cuando la vida nos la ofrece. Pero, sobre todo, somos libres para soñar que mañana será mejor, soñar que la falta de trabajo es algo pasajero, soñar que nuestro equipo este año saldrá Campeón, soñar que las guerras pasaron de moda y que los que mandan siempre nos van a escuchar. Ser libre es no ponerle jamás techo las ilusiones para seguir luchando y no bajar nunca los brazos porque a medida que hagamos uso de nuestros buenos sueños estaremos honrando a aquellos patriotas que en 1810 soñaron primero”.

Maira Britos, alumna del IPEM 361 José Gabriel Brochero

"La celebración del nacimiento de la Patria es uno de los pocos acontecimientos que a los argentinos nos hermana, nos une, nos convoca. (...) Somos un pueblo marcado por dicotomías, por adversidades, por diferencias que en lugar de acercarnos y hacernos crecer, nos alejan. Pero en esta fecha todos nos acercamos.

(...) Anhelo que nuestro pueblo argentino sea siempre una nación libre, democrática, culta y generosa. Deseo que desde el lugar en que estemos, desde el rol que tengamos, nos inspiremos en eso valientes hombre y mujeres que creyeron en la posibilidad de forjar una nación, que fueron un ejemplo de unión. No por ello vamos a pensar que la tarea fue fácil y que no hubo dificultades ni discusiones y desánimo, pero aun así se dejaron de lado las mezquindades personales para dar paso a un logro colectivo.

(...) Tenemos que enfrentar las dificultades, hacerles frente con fortaleza, humanidad y respeto, apostando al diálogo como herramienta de crecimiento. Pensar, comprender y resignificar los ideales de independencia económica, de soberanía política y liberación nacional”.

Alejandra Patat, directora del C.E. Primer Tte. Morandini

(Esta es) “Una ciudad que también transmite esa identidad de emprender, de prosperar, de salir de las adversidades, sobre todo con dos palabras muy importantes que tenemos internalizadas como jesusmarienses y como región: la solidaridad y la participación.

(...) Necesitamos dialogar, necesitamos acuerdos, merecemos una Patria más justa, más libre, pero sobre todo con más oportunidades igualitarias para cada uno de nosotros. Tenemos que demandar a nuestros gobernantes respetar la Justicia, que haya una Justicia libre; debemos demandar a nuestros legisladores que estén más cerca del pueblo y que no hagan leyes a conveniencia.

(...) Nos abracemos en comunidad con toda la región; hagamos de la Revolución, día a día, un camino para construir la Patria; lo hagamos desde nuestras casas; (...) renovando las esperanzas, participando en los centros vecinales y las instituciones”.

Luis Picat, Intendente Municipal de Jesús María

