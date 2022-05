Cruzada contra la venta de alimentos sin registrar

Jesús María. El vicepresidente del Centro Comercial e Industrial, Jorge Micolini, en declaraciones a Canal 2 de Jesús María dijo que hay una honda preocupación en el sector gastronómico por la competencia desleal de quienes elaboran alimentos de manera domiciliaria, sin registrarse oficialmente.

Bromatología Municipal, en tanto, recordó que los controles se hacen según la ordenanza vigente, la cual insta a las personas interesadas a registrarse en la Base de Datos de elaboración de alimentos domiciliarios, para ser sujetos a controles e inspecciones.

No obstante, la situación no siempre es la ideal y es habitual que alimentos no registrados se comercialicen en redes sociales haciendo caso omiso a la norma vigente.

“Cuando nos llegan reclamos, inspeccionamos el domicilio y derivamos acta a la oficina de Comercio para que realicen las habilitaciones correspondientes; (...) tenemos varias denuncias por actividad clandestina a la semana, tenemos dos o tres”, dijo la responsable de Bromatología de la Municipalidad de Jesús María, Marina Castro.

También recalcó que, en el peor de los casos, cuando se reincide sobre la actividad, incumpliendo la ordenanza vigente, se decomisa la producción y se puede llegar a la clausura del establecimiento con elevación del acta al Juez de Faltas, quien puede disponer otras sanciones.

Fechas Patrias

Para las fiestas nacionales suele multiplicarse la cantidad de personas que elaboran alimentos para vender en sus casas y es fundamental que se inscriban en el Registro Municipal y cumplan con las exigencias para evitar problemas.

Marina Castro explicó que, no obstante, la cantidad de personas, varía durante el año, elevándose el número cuando llegan fechas patrias, como es el caso del cercano 25 de Mayo. Actualmente, la cantidad de personas registradas asciende a 50, pero la cifra para las fechas patrias suele aumentar de manera exponencial.

Recordando que el registro sólo habilita la actividad eventual, es decir, una vez por semana, Castro le pidió a quienes hacen estos eventos que se anoten porque, “mediante Declaración Jurada, visitamos el domicilio y podemos asegurar que en ese momento se manipulen los alimentos correctamente”.

Entre otros requisitos, se solicita cumplir con la realización del Curso para Manipuladores de Alimentos, preservar la higiene del lugar y de los utensilios y documentar la procedencia de los alimentos. “Por ahí nos encontramos con casas muy humildes que no cuentan con agua y es un requisito indispensable a la hora de manipular alimentos”.

12-05-2022