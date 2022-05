Schiaretti habilitó el pavimento de Calle 46 y anunció mejoras en Bº Los Alamos.

Colonia Caroya. El gobernador Juan Schiaretti inauguró este martes la pavimentación de la Calle 46 Maestra Prosdócimo y anunció la realización de nuevas obras de urbanización en Bº Los Álamos, que beneficiarán a 70 familias.

Schiaretti viajó acompañado por el ministro de Obras Públicas, Ricardo Sosa; la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure; el director de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez; y los legisladores Carlos Presas y Natalia Martínez.

Pasadas las 10:30, Schiaretti habilitó los trabajos ejecutados en la Calle 46, en un tramo de 2.500 metros de longitud que va desde la calle Santos Nóbile (S) hasta la Calle 10, con una inversión de 72 millones de pesos. “Hicimos esta obra con gusto, porque siempre digo que hay un antes y un después del pavimento, porque permite comunicarse mejor, da más tranquilidad, es un elemento que significa progreso para una localidad”, dijo Schiaretti.

El gobernador destacó que esta pavimentación convertirá a la Calle 46 en un gran aliviador de tránsito.

En Los Alamos.

Más tarde, Schiaretti anunció obras de urbanización para Bº Los Álamos. Según lo previsto, se construirán desagües pluviales, red peatonal, cordón cuneta, badenes de hormigón, calzadas y alumbrado público, instalarán contenedores domiciliarios y mejorarán espacios verdes.

“Se está haciendo cada vez más difícil que los vecinos urbanicen sus barrios porque cada vez los ingresos alcanzan menos por la crisis persistente que tiene nuestra patria; de allí, nuestra decisión”, explicó el Gobernador.

Y agregó: “Nosotros no podemos dejar que nuestra gente viva en barriadas en las que no se sepa dónde termina la calle y dónde empieza la vereda, en las que falte el agua potable, que no haya iluminación y desagües; por eso estamos trabajando entre la Provincia y los municipios”.

A su turno, el intendente Gustavo Brandán reflexionó: “Bº Los Álamos ha sido siempre el patio de atrás de Colonia Caroya, donde las soluciones siempre fueron postergadas. ¡Qué lindo que hoy podamos dar respuesta a todas estas demandas!”.

Brandán también recordó que en el anterior mandato del Gobernador se pudieron realizar las cloacas en este barrio.

La ministra Jure señaló que la iniciativa es parte del programa 100 Urbanizaciones Barriales, que promueve el acceso a los servicios públicos, saneamiento socioambiental y fortalecimiento comunitario en distintos rincones de la provincia. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de vecinas y vecinos, con transformación del hábitat e inclusión social.

03-05-2022