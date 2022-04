Esperan el arreglo de las veredas del centro

Jesús María. Comerciantes del microcentro manifestaron públicamente tener cierta urgencia en iniciar los arreglos de las veredas del microcentro de la ciudad, luego que la Municipalidad concretó las obras de pavimentación e iluminación de la zona.

“En la parte de la unión de las ochavas -que se arregló porque se bajó el nivel de las veredas para que no haya rampas -, no está esa unión porque están esperando que se apruebe la ordenanza para hacer toda la vereda igual”, dijo el vicepresidente del Centro Comercial de Jesús María, Jorge Micolini.

Lo cierto es que la propuesta de puesta en valor del centro consta de dos etapas, según anunció en su momento la Municipalidad: una primera etapa era de mejoramiento de las calles y de la luminaria pública y una segunda era arreglar las veredas.

“Lo primero fue la parte céntrica, que fue por ordenanza; tuvimos una serie de reuniones con la Municipalidad y comerciantes del centro; los llamamos porque queríamos saber qué opinaban del tema de las veredas, queremos que se cambien, así que logramos que no se haga cargo de todo el comerciante, sino del 50 por ciento”, explicó Micolini.

Ocurre que, a meses de culminada la primera etapa, las quejas por el estado de las veredas se replica en el centro, ya con cierta urgencia, para avanzar en la resolución de la situación.

“Desde el Centro Comercial, cuando nos plantearon que se iba a cambiar el centro estuvimos todos de acuerdo porque hacía 50 años que no se hacía nada (...), pero pedimos que la empresa hiciera todo lo más rápido posible - al pavimento-; entonces, la Municipalidad contrató una empresa que trabajó de día y de noche para terminar la obra, pero no sé qué pasó que terminó el trabajo de ellos y la Municipalidad no la terminó (...) y se demoró más”, concluyó Micolini.

Cambio de funcionario.

Días atrás, renunció al cargo de secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad el Ing. Edgar Difilippo.

Hasta el cierre de esta edición, el gobierno local no había dado a conocer el nombre de su reemplazante, pero se especula que sería un conocido arquitecto de la ciudad sin antecedentes en la función pública.

En buena medida, de su decisión dependerá el futuro de esta mejora, que hasta el momento no tuvo costo para ningún frentista, en su mayoría comerciantes, ya que la administración Picat pagó íntegramente los trabajos con recursos genuinos.

Hasta el momento, el único costo que asumieron los propietarios de negocios ubicados en esas cuadras fue el de los días en que se redujeron las ventas por las restricciones en la circulación.

