Agua de Oro. La población de Sierras Chicas está conmocionada por la muerte de Margarita Vascuñada Sánchez, de 52 años de edad, chilena, quien se había mudado a nuestro país hace 10 meses.

Falleció el 19 de abril, al día siguiente en que fue hospitalizada con muerte cerebral luego de ser trasladada por su pareja, Fabián Alejandro Romero, de 57 años.

Este señaló que el golpe era consecuencia de un accidente doméstico, pero los médicos encontraron lesiones en varias partes del cuerpo de la mujer.

Vivían en Salsipuedes, pero Romero era docente de los colegios secundarios de Agua de Oro, El Pueblito y Ascochinga.

Este diario confirmó que, hace algunos años, también trabajó en el IPETyM 69, de Jesús María.

El fiscal de Violencia Familiar Número 3, Cristian Griffi, ordenó su detención. Primero lo imputó por homicidio en grado de tentativa, pero tras el fallecimiento de la mujer cambió la carátula por homicidio calificado por violencia de género.

Las pibas tenían razón.

Alumnos del IPEM 387 de Agua de Oro habían protestado en octubre de 2021 porque la dirección del colegio puso en duda las denuncias que hizo el Centro de Estudiantes por acoso a las alumnas.

No obstante, luego de una manifestación pública, Romero y otros cuatro docentes fueron apartados de las aulas.

El sábado pasado, a la tarde, estudiantes de Río Ceballos, Salsipuedes, El Pueblito, Agua de Oro y Ascochinga, con representantes de medio centenar de agrupaciones estudiantiles, feministas y políticas, hicieron una caravana entre el IPEM 387, de Agua de Oro, y la plaza Belgrano, de Salsipuedes.

Allí encendieron velas, pusieron margaritas de papel y colocaron carteles pidiendo justicia, que se apliquen la ESI y la Ley Micaela y reiterando que “Las pibas tenían razón”.

Una de las representantes del Centro de Estudiantes agradecieron el apoyo y recordó lo que vivieron: “El 18 de octubre del año pasado decidimos alzar la voz por quienes sufrían acoso y no fueron escuchados. Dirección los silenció y nos acusó de estar arruinando familias, de estar arruinando a hombres inocentes; y ya vimos todos que nosotras no fuimos quienes arruinamos sus vidas, sino que ellos solos se la arruinan y le arruinan la vida a alguien más”.

Otra añadió que “es muy angustiante tener que llegar a esta situación por una persona que no nos creyó y no hizo nada a tiempo; si hubieran hecho las cosas bien, si hubieran aplicado el protocolo, Margarita estaría viva pero, lamentablemente, la Justicia que crearon nos hace llegar a estos extremos”.

Finalmente, instó a los estudiantes a estar unidos para defenderse de estas situaciones: “Siempre estemos juntos y alcemos la voz porque no nos van volver a callar más, no nos va a silenciar nada ni nadie; si tenemos el apoyo de la familia, perfecto, pero si los grandes y las autoridades no nos apoyan, nos ayudaremos entre los pibes, hoy y siempre”.

Los organizadores de la caravana se contactaron con el hijo de Margarita que está en Chile. Su otro hijo está en Córdoba, junto a su padrastro.

Los invitaron a participar, pero están muy conmocionados y tratan de evitar el contacto con la prensa y con otras personas porque aún tratan de entender lo que les parece imposible.

A la misma hora se hizo una marcha en Valparaíso y acordaron intercambiar imágenes para armar un compilado que compartirían con los medios de comunicación chilenos y argentinos.

“Nos pusimos a disposición para lo que necesiten; no debe ser un momento fácil para ellos”, dijo otra de las manifestantes.

El sentido comunicado de los padres.

“19 de abril de 2022.

‘Exageradas’, ‘No hagan circo’, ‘Traigan pruebas’, ‘Paren la cacería de brujas’, ‘tienen familias, van a arruinarles la vida’.

Esas frases fueron dichas por la directora del IPEM 387 a nuestras hijas, hijes e hijos. Así les respondió cuando acusaban, entre otros docentes, al femicida que hoy está preso por manifestar de manera constante actitudes de acoso, misoginia y violencia.

Revictimizadas una y otra vez, las voces no fueron, sin embargo, acalladas.

Con su lucha, al ejemplo lo dieron las, les y los estudiantes, quienes forzaron la aplicación del marco normativo vigente logrando que se lo aparte a él, entre otros.

Sólo por eso hoy no estaba al frente de las aulas.

Reivindicamos la movilización del Centro de Estudiantes y lamentamos, profundamente, la muerte de Margarita.

Abrazamos a su familia y reiteramos nuestro repudio a toda manifestación de violencia por razones de género.

ESI. No nos callamos más. Ni una menos”.

Alerta.

Hay más docentes de lo que se cree apartados por esta causa.

El Ministerio de Educación los cambia de establecimiento educativo y les recomienda a los directivos que no mantengan contacto con los alumnos.

Y lo que es peor: algunos pasan a desempeñarse como bibliotecarios, función en la que tienen oportunidad de estar solos con niños, niñas y adolescentes.

El tema no es menor.

27-04-2022