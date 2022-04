Al SEP le preocupa la falta de personal en el Hospital.

Jesús María. Personal sanitario del Hospital Regional Vicente Agüero se encuentra en estado de alerta debido a la falta de personal en casi todas las áreas del mismo.

Los dirigentes del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) aseguran que las notas en las cuales solicitan que se cubran las licencias ya fueron elevadas a Dirección, pero aún no el Ministerio de Salud de la Provincia no las respondió todavía.

“Muchas licencias están demoradas; no las estaban dando porque no había personal; ahora, algunas se están dando, pero si pido una licencia perjudico a mis compañeros porque ¿quién me va a cubrir? No tenemos un reemplazo natural”, dijo uno de los delegados del SEP en el centro de salud, José Bazán.

El sindicalista asegura que se cubren entre compañeros de trabajo y desdoblan horas que luego no son remuneradas debidamente, sino que se compensan con horas o días, situación que, en algunos casos, se ha extendido a más de seis meses cuando se trata del reemplazo de licencias por maternidad.

Bazán asegura que falta personal en muchas especialidades: “Si pedís una dermatóloga, no tenemos, se jubiló y no repusieron el cargo. ¿Clínico? De acá a dos meses porque hay uno solo. Esto se ve en el día a día. La gente se amontona por la falta de recursos humanos”.

Inclusive, asegura que debieron derivar a varios pacientes a nosocomios de la capital provincial debido a la falta de anestesista: “Habíamos suspendido algunas cirugías y ahora, que se reactivan, hay una alta demanda de patologías para atender y no alcanzan los turnos de anestesistas”.

La situación también alcanza al plano administrativo. Bazán contó que de los 12 trabajadores en Estadística y Administración, quedan seis dando turnos y trabajando “atrás”, mientras que en Recursos Humanos hay sólo dos personas.

“La falta de personal no viene de este año, sino de hace rato; tuvimos muchas bajas, muchas jubilaciones, licencias por maternidad, y no se repusieron los cargos (…) ¿Falta Personal? Es obvio, está a la vista; no puede trabajar un Hospital Regional con seis personas”, criticó.

“Estamos en alerta, haciendo notas, tratando de llegar a un diálogo; no queremos hacer protestas porque quien más se perjudica es la gente”, concluyó.

22-04-2022